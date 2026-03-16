Už zase? Ovečkin se opět blíží dalšímu rekordu, Caps se přesto chystají na život bez něj

Téměř na konci své jednadvacáté, a dost možná poslední, sezony v NHL Alex Ovečkin dokazuje, že pro něj zákony stárnutí neplatí. Ve středu večer při výhře Washingtonu 4:1 nad Ottawou Senators znovu přepisoval historické zápisy, když po teči bruslí překonal Linuse Ullmarka a vstřelil svůj 25. gól v ročníku.
Tímto zásahem vyrovnal legendárního Gordieho Howea v počtu sezon s minimálně pětadvaceti brankami, oba jich teď mají na kontě rovných dvacet. Celkové počítadlo jeho gólů se v Capital One Areně za bouřlivého potlesku zastavilo na čísle 922, čímž ruský kanonýr dál uniká Waynu Gretzkymu v historickém pořadí.
Tento gól měl však vícero historických vrstev. Ovečkin se stal teprve šestým hráčem v dějinách NHL, který dokázal nastřílet 25 gólů ve věku 40 let nebo starším, čímž se zařadil po bok jmen jako Jaromír Jágr nebo Teemu Selänne. Zároveň šlo o jeho 450. trefu na domácím ledě, čímž v této specifické statistice odsunul Gordieho Howea na třetí místo.
Celý večer byl navíc protkán symbolikou nové éry, protože ve stejný moment, kdy čtyřicetiletý kapitán slavil další milník, vstřelil svůj úplně první gól v NHL talentovaný obránce Cole Hutson při svém debutu. „Mě to prostě nikdy neomrzí, vás snad ano?“ ptal se po zápase novinářů útočník Tom Wilson. „Nutí vás to pořád chodit na stadion, dává vám to o čem psát. Bude tu ticho, až jednou hrát nebude. To si pak budete muset začít vymýšlet úplně jiné příběhy.“
Washington se sice momentálně nachází v procesu omlazování, což potvrdil i nedávný odchod opory Johna Carlsona, ale Ovečkinova přítomnost dál definuje kulturu týmu. Generální manažer Chris Patrick se netají tím, že organizace se připravuje na život po své největší ikoně, ale dokud Ovečkin střílí góly, je plán jasný. „Nikdo nemůže nahradit Alexe Ovečkina a to, co týmu přináší,“ nechal se slyšet Patrick. Ovečkin zatím neprozradil, zda bude v kariéře pokračovat i v dalším ročníku, ale aktuálně mu chybí už jen jediný přesný zásah k tomu, aby dosáhl na magickou hranici 1 000 gólů v součtu základní části a play-off.
Pohled na soupisku Capitals naznačuje, že „mladá krev“ v podobě Ryana Leonarda, Ivana Mirošničenka nebo právě Colea Hutsona je připravena převzít otěže, ale jak podotýká asistent generálního manažera Ross Mahoney, trpělivost je klíčová. „Věci netrvají věčně,“ poznamenal Mahoney k odchodům veteránů jako Bäckström nebo Carlson. „Rád bych ten čas zrychlil a viděl tyhle mladíky připravené hned teď, ale musíte být trpěliví a nechat je vyvinout.“