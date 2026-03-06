6. března 16:00Jan Šlapáček
Uzávěrka přestupů NHL 2026 proběhla v pátek 6. března, ve 21:00 SEČ. Co se během dne událo?
23:00 - Náš textový přenos je u konce. Děkujeme za pozornost.
22:50 - Doplnění! Nazem Kadri míří do Colorada společně s volbou ve čtvrtém kole draftu. Opačným směrem do Calgary putuje podmíněná volba v prvním kole draftu, podmíněná volba v druhém kole draftu, Victor Olofsson a Max Curran. Flames si ponechají 20% Kadriho platu.
22:29 - Výměna! Posilu do zadních řad ještě přivádí Washington, který se dohodl se San Jose na výměně Timothyho Liljegrena. Sharks dostanou volbu ve čtvrtém kole draftu.
22:02 - Výměna! Tak tohle je pořádná pecka! Nazem Kadri nakonec mění dres a vrací se do Colorada!
21:59 - Výměna! Tanner Pearson míří do Buffala za volbu v sedmém kole draftu.
21:38 - Podpis! Jean-Gabriel Pageau bude pokračovat u Islanders, když podepsal novou smlouvu na tři roky. Ročně zatíží platový strop částkou 4,85 milionů dolarů.
21:36 - Výměna! Lukas Reichel je podruhé v této sezóně vyměněn. Německý útočník zkusí štěstí v Bostonu. Bruins obětovali šesté kolo draftu.
21:33 - Potvrzeno! Šimon Nemec zůstává po dnešním dni hráčem New Jersey Devils.
21:32 - Výměna! Torontu se povedlo ještě zbavit Scotta Laughtona, který míří do Los Angeles. Kings na druhou stranu pošlou volbu ve třetím kole draftu.
21:29 - Výměna! Dres nakonec ještě mění i David Kämpf, kterého Vancouver poslal za volbu v šestém kole draftu do Washingtonu.
21:12 - Výměna! Ryan Strome putuje z Anaheimu do Calgary. Opačným směrem míří volba v sedmém kole draftu.
21:10 - Výměna! Bobby McMann byl nakonec vyměněn z Toronta do Seattlu. Maple Leafs obdrží volbu ve druhém a čtvrtém kole draftu.
21:07 - Výměna! Obranu Detroitu posílí Justin Faulk! St. Louis získalo volbu v prvním kole, třetím kole a Justina Holla.
21:00 - Přestupové okno se uzavřelo! V následujících minutách ale mohou vyjít na veřejnost výměny uzavřené těsně před termínem.
20:58 - Spekulace! Výměna by se dneska neměla týkat ani Vincenta Trochecka. I zde zájemce odradila vysoká cena.
20:53 - Spekulace! Rasmus Ristolainen podle všeho zůstane ve Philadelphii. Flyers od nikoho nedostali požadovanou protihodnotu.
20:47 - Spekulace! Red Wings se podle posledních zpráv přibližují k zisku Justina Faulka.
20:28 - Výměna! Potvrzeno, Brayden Schenn míří k Islanders. St. Louis za svého kapitána získalo volbu v prvním a třetím kole draftu, Jonathana Drouina a Marcuse Gidlofa.
20:25 - Podpis! Mathieu Joseph po vyplacení ze smlouvy v St. Louis dohraje ročník v Los Angeles, kde kde podepsal do konce sezóny za 900 tisíc dolarů.
20:15 - Výměna! Pittsburgh posílí švédský útočník Elmer Söderblom. Red Wings za urostlého útočníka dostanou volbu ve třetím kole draftu.
20:09 - Spekulace! St. Louis opustí kapitán Brayden Schenn, který má namířeno do New Yorku, kde bude oblékat dres Islanders.
19:58 - Výměna! Posilou Hurricanes se stává Nick Deslauriers, který byl vyměněn za budoucí vyrovnání.
19:49 - Spekulace! Bobby McMann bude vyměněn z Toronta do Colorada. Čeká se na potvrzení.
19:40 - Spekulace! Carolina hledá útočníka do spodních formací.
19:12 - Spekulace! Jednání probíhají i mezi Calgary a Montrelem. Hlavním tématem má být Nazem Kadri, který by výrazně posilnil sestavu Canadiens. Opačným směrem by nejspíše zamířil kromě výběrů v draftu i Patrik Laine.
18:48 - Výměna! Vinnie Hinostroza uvolňuje místo v sestavě Minnesoty a míří na Floridu.
18:44 - Podpis! Seattle podepsal nový kontrakt se svým kapitánem. Jordan Eberle se upsal na dva roky, ročně si v průměru přijde na 5,5 milionů dolarů.
18:15 - Výměna! Corey Perry bude znovu bojovat o Stanley Cup. Los Angeles ho vyměnilo do Tampy. Kings obdrží volbu ve druhém kole draftu.
17:56 - Výměna! Nick Foligno opouští Chicago a zabojuje o Stanleyův pohár společně se svým bratrem v Minnesotě. Protihodnota zatím není známá.
17:52 - Výměna! Boston získal z Philadelphie Alexise Gendrona a Massima Rizza. Opačným směrem putují Brett Harrison a Jackson Edward.
17:39 - Spekulace! Podle zámořského novináře Davida Pagnotty spolu o výměně jednají Flyers a Bruins.
17:21 - Spekulace! Islanders na trhu koukají po útočníkovi do prvních dvou formací.
- Nová šance pro Jiříčka. Český bek míří do Philadelphie!
17:09 - Podpis! Alex Nedeljkovic bude nadále hájit branku San Jose. Zkušený gólman podepsal novou dvouletou smlouvu v hodnotě šesti milionů dolarů.
16:58 - Spekulace! Spousta týmů hledá pravého obránce. Mezi ně patří Detroit, Boston či Ottawa.
16:48 - Spekulace! Mezi prodejci bude dneska i Toronto. Nejvíce týmů se poptává po službách Olivera Ekmana-Larssona.
16:37 - Spekulace! Výměnám se nebrání ani New Jersey. Hodně se mluví o zájmu o slovenského obránce Šimona Nemce.
16:26 - Výměna! David Jiříček mění podruhé v kariéře tým. Český obránce byl vyměněn do Philadelphie. Wild získali útočníka Bobbyho Brinka.
16:18 - Spekulace! Velký zájem na trhu budí finský obránce Rasmus Ristolainen. S velkou pravděpodobností bude dneska vyměněn.
16:14 - Spekulace! Colton Parayko včera odmítl výměnu do Buffala a nyní to vypadá, že během uzávěrky výměn působiště nezmění a jeho budoucnost se bude řešit až v létě.
16:00 - Příjemné páteční odpoledne, zdravím všechny fanoušky National Hockey League! Vítejte při sledování textového přenosu NHL.cz, ve kterém se zaměříme na poslední výměny před uzávěrkou trhu.
16:00 – PĚT HODIN DO UZÁVĚRKY PŘESTUPŮ!
Letošní uzávěrka přestupů rozhodně nudit nebude. Týmy ve velkém obchodují již několik posledních dní a o zajímavé výměny není nouze. Nechme se překvapit, co nám nabídne dnešek.
