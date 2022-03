Uzávěrka přestupů se blíží. O kom se mluví?

Závěr sezóny se nezastavitelně blíží a týmy mají poslední chvíle na to, aby svůj kádr posílily, v opačném případě vhodně někoho prodaly a získaly něco, co jim v budoucnu může pomoci. O jakých hráčích se nejvíce mluví?

10. Rickard Rakell (3,789 milionů dolarů)

Po výborné první polovině sezóny přišel u Anaheimu herní výpadek a tým se propadl z pozic zaručující účast v play-off. Nový generální manažer Pat Verbeek se rázem dostal do pozice, kdy bude spíše prodávat a zaměří se na budoucnost.

Po výměně Joshe Mansona zůstává ještě pár možných jmen, která by mohla Ducks opustit. Nejvíce se zmiňuje útočník Rickard Rakell, kterému po sezóně končí smlouva. V letošním ročníku zaznamenal 28 bodů (16+12).

9. Phil Kessel (8 milionů dolarů)

Mezi prodávajícími bude i Arizona, která může nabídnout ostatním týmům například Phila Kessela. Americký útočník má s hraním v play-off dost zkušeností a spoustě týmů by mohl výrazně pomoci například na přesilové hře. Možný problém u výměny Kessela může být jeho plat, v letošním ročníku pobírá 8 milionů dolarů.

8. John Klingberg (4,25 milionů dolarů)

Možná nejzvučnější jméno v obranných řadách. Klingberg se nedokázal v Dallasu dohodnout na nové smlouvě a okamžitě se začala řešit jeho možná výměna. Zájemců by bylo určitě hodně, nicméně je více než pravděpodobné, že si ho Dallas podrží a smíří se s tím, že v létě odejde zadarmo. Stars jsou nadále v boji o vyřazovací boje.

7. Jake DeBrusk (3,675 milionů dolarů)

Útočník Jake DeBrusk po výměně touží hodně dlouho, v létě o ní dokonce sám požádal, a tak je možné, že k ní dojde právě teďka. Bruins by rádi svoji sestavu rozšířili o jednoho centra, tudíž by DeBrusk byl skvělou protihodnotou. Hodně se mluví o možné výměně do San Jose. Putoval by opačným směrem Tomáš Hertl?

6. Mark Giordano (6,75 milionů dolarů)

Veterán a hromada zkušeností. Vypadá to, že angažmá Marka Giordana v Seattlu nebude mít dlouhého trvání a zkušený bek se bude stěhovat. Mezi nejvážnější zájemce patří Florida, mluví se však i o návratu do Calgary. Každopádně se čeká, že k jeho výměně dojde.

5. Jakob Chychrun (4,6 milionů dolarů)

Posila pro přítomnost ale i pro budoucnost. Arizona se nebrání výměně Jakoba Chychruna, který má podepsáno za přijatelné peníze až do roku 2025. Protihodnota v tomto případě bude opravdu vysoká. V zástupu zájemců stojí Kings, Bruins či Panthers.

Výměnu však může zkomplikovat nedávné Chychrunovo zranění.

4. Ben Chiarot (3,5 milionů dolarů)

Ze všech obránců se nejhlasitěji mluví o výměně Bena Chiarota. Všestranný bek se hodí do všech herních situací a může svému novému týmu pomoci vyztužit zadní řady. Canadiens si za něj budou přát volbu v prvním kole draftu. Uvidíme, jestli ji někdo bez zaváhání obětuje. Favoritem na jeho zisk je Florida.

3. Tomáš Hertl (5,625 milionů dolarů)

Tohle české fanoušky zajímá asi nejvíce. Tomáš Hertl je ve svém posledním roce smlouvy a napříč celou NHL budí velký zájem. Vzhledem k jeho výkonům bude jeho cena na trhu vysoká. San Jose se ovšem nadále rozhoduje, zdali se radši s českým útočníkem nedohodnout na novém kontraktu.

2. Marc-André Fleury (7 milionů dolarů)

A na závěr dvě jména, o jejichž možné výměně musel slyšet každý, kdo sleduje NHL. Hvězdný Marc-André Fleury na play-off s Chicagem nedosáhne, a tak se řeší, komu by mohl pomoci. V úvahu připadají týmy jako Toronto či Colorado, zájem měl projevit i Washington.

Nicméně navzdory zájmu ostatních týmů není jasné, zda by byl Fleury ochoten znovu měnit dres.

- Tak kam? Další Fleuryho destinaci ovlivní hlavně rodina

1. Claude Giroux (8,275 milionů dolarů)

Největším útočným esem letošní uzávěrky přestupů je Claude Giroux. Kapitán Flyers v příštím utkání dosáhne na tisící zápas v NHL a následně začne přemýšlet o tom, kam povedou jeho další kroky. Giroux budí v lize velký zájem, ostříleného centra by ve svém týmu rádo uvítalo několik týmů - Colorado, St. Louis, Rangers či Florida.

- Girouxovo těžké rozhodnutí? Nečekal jsem, že bych to mohl řešit, říká

Další možná jména: Alexandar Georgiev, Justin Braun, Brandon Hagel, Dominik Kubalík, Tyler Bertuzzi, Hampus Lindholm, Andrew Copp, Max Domi, Nick Leddy.

