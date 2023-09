(MELBOURNE - od našeho zpravodaje Andreje Bučka) Začátek nové sezóny NHL se blíží a hokejisté Arizony a Los Angeles se v rámci Global Series vypravili do daleké Austrálie, kde mezi sebou odehrají dva přípravné zápasy. Mezi těmi hráči se nachází i brankář David Rittich, kterého čeká pořádný souboj o místo v brankovišti Kings.

Po roce stráveném ve Winnipegu přišel podpis v Los Angeles. Těšíte se na Kalifornii?

Určitě jo. Bude to příjemná změna jít ze zimy do tepla. Takže rozhodně říkám jo.

Co v Los Angeles očekáváte po sportovní stránce?

Zatím úplně nevím. Snažím se připravit na sezónu a uvidíme, co se stane.

Podle všeho vás čeká těžký boj o místo v brance s Talbotem a Copleym. Zároveň si trenér pochvaloval, že přicházíte, protože v brankovišti dlouho neměli konkurenci, takže jste pro ně velkou pomocí...

Je příjemný to slyšet. Já vždycky říkám, že záleží hlavně na mně, jak se s tím dokážu poprat. Moc dobře vím, že tu máme boj o místo mezi třemi gólmany. Takže se snažím pořádně makat a odvádět ten nejlepší výkon.

G David Rittich will wear jersey number 31 for the Los Angeles Kings. Number last worn by Peter Budaj in 2018-19. #GoKingsGo pic.twitter.com/82TQYSXw03 — NHL Jersey Numbers (@NHLNewNumbers) September 16, 2023

Jak po prvních dnech vnímáte v kabině lídry v podobě Kopitara či Doughtyho?

Samozřejmě tu soutěž nehrají tak dlouho náhodou. Jsou to skvělí lídři, skvělí hráči a já jsem jenom rád, že jsem se s nimi mohl seznámit.

Los Angeles je slavný klub, který trošku nešťastně vypadl v posledních dvou sezónách v play-off s Edmontonem. Jaké jsou očekávání na sezónu a jaké jsou vaše osobní cíle?

Osobní cíl je jednoznačný, chci vyhrát ten souboj o brankoviště a týmové cíle musí být vždycky ty největší.

Jste v Austrálii poprvé? Jaké máte ze všeho dojmy?

Jo, zatím jo (smich). Ještě se pořád rozkoukávám. Je to tady hezký. Samozřejmě trošku jiná kultura. Jsem rád, že se sem mohu podívat a ještě si to užít.

Je to pro nás velká příležitost otevřít lidem oči.

Myslíte, že se může NHL prosadit nějak výrazněji i v takto nehokejových místech?

Podle mě to není otázka přímo na mě. My jsme ale jedině rádi, že můžeme ukázat hokej a co umíme i místním lidem, pro které není hokej národním sportem a nemají k němu blízko. Je to pro nás velká příležitost otevřít lidem oči.

Za poslední tři sezóny jste prošel pěti kluby. Kde jste zažíval největší tlak?

Ani nevím, jestli jsem někde prožil největší tlak. Samozřejmě tam byly nějaké problémy mimo hokej, které se naštěstí vyřešily a teďka je všechno dobrý. Znovu si užívám toho, že hraji hokej a svoji rodinu.

Léto jste strávil v Česku. Jak jste si odpočinul a jaká byla příprava?

Příprava byla pestrá. Jako každý rok jsem měl plán na suchou od svého trenéra a na ledě jsem se připravoval s Adamem Petříkem, který mě připravil velice slušně, takže jsem spokojený. A doma jsem si to samozřejmě užil, o tom se nemusíme ani bavit.

David Rittich se poctivě připravoval na novou sezónu ve svém rodném městě. ????



???? IG / d.r.33 pic.twitter.com/4Xv2RMDtOA — NHL Česko (@NHLcz) September 9, 2023

Na konci sezóny se koná MS v Praze. Máte v hlavě i tuhle myšlenku?

Zatím jsem o tom nepřemýšlel, je to hodně daleko. Samozřejmě reprezentovat svoji zemi je to nejlepší a nejkrásnější, co se může stát a je jedno, na jakém to je zrovna místě. Samozřejmě Praha je třešnička na dortu a uvidíme, co bude, jestli se mi bude dařit, jestli si mě trenéři vyberou, takže je to otázka spíš do budoucna.

Jak si vzpomínáte na MS 2018 a toužíte se vrátit do národního týmu?

Super parta, super turnaj. Bohužel nám to nevyšlo, ale celé MS jsem si užil, dodalo mi to energii a já bych národnímu týmu nikdy neřekl ne, pokud budu stoprocentně zdravý.

Sledujete i mateřskou Jihlavu či Mladou Boleslav?

S Jihlavou v létě trénuji, tu sleduji pořád, takže vím, že se klukům na začátku sezóny daří. Mladou Boleslav už tolik nesleduji, tam už není moc kluků, se kterými jsem hrál. Takže mám určitě blíž k té Jihlavě.

