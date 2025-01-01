V barvách Bostonu jako doma! Zajíček zaujal litvínovskou výstrojí a klidnými zákroky

14. září 16:00Eliška Faltýnková
Zní to jako pohádka. Ještě před třemi lety chytal Šimon Zajíček v první lize. V příští sezoně bude cestovat po amerických kluzištích. V květnu podepsal roční nováčkovskou smlouvu s Boston Bruins a už během utkání nováčků zanechal v novém týmu výborný dojem.
Nabídek z NHL dostal Zajíček údajně více. Nakonec se ale rozhodl pro Boston Bruins, kde mají čeští hráči dlouhou tradici. „Vždycky byl můj sen, dostat se do Ameriky. Jsem rád, že jsem přišel sem do Bostonu,“ uvedl spokojeně a dodal, že po příjezdu na nováčkovský kemp nedostal žádné konkrétní pokyny. „Chci jen mít jistotu, že do toho půjdu na sto procent, to je všechno.“
A rozhodně nemluvil jen tak do větru. Zámořskou šanci chytil za pačesy a už teď dokazuje vedení Bruins svůj potenciál, pro který ho podepsali.
Neoficiální premiéru v novém týmu si odbyl na turnaji nováčků proti Pittsburghu. I přes prohru sklidil frýdlantský rodák ze všech stran chválu. Blýskl se několika výbornými zákroky, mezi nimi také zneškodnění samostatného úniku Benjamina Kindela betonem. Celkem zastavil 30 ze 32 střel a udržel těsné skóre 1:2. „Byl to pro mě docela dobrý zápas. Kluci zblokovali hodně střel,“ hodnotil Zajíček skromně po utkání.
Jamie Langenbrunner, asistent generálního manažera pro hráčské záležitosti, byl z něj nadšený: „Působil klidně a vyrovnaně. Vypadal jako zkušený profík. Je to hráč, o kterém nám trenéři gólmanů říkali, že je na něm něco zajímavého. Jsme zvědaví, kam to povede.“
Utkání přihlíželi také další důležití představitelé klubu – prezident Cam Neely, generální manažer Don Sweeney a manažer farmářského týmu Providence Bruins. Chybět nesměli samozřejmě ani trenéři Providence, kteří se přišli podívat na své budoucí svěřence. A také oni si čtyřiadvacetiletého gólmana chválili.
„Myslím, že byl úžasný,“ oceňoval hlavní trenér Ryan Mougenel. „Hodně mi připomíná – a je to možná trochu nespravedlivé srovnání – Dana Vladaře, který pro nás byl fantastický kluk. Jsou oba Češi a zdá se, že miluje hokej. Je plný života, což je povzbudivé, a těším se na spolupráci s ním.“
Právě na farmě v Providence bude Zajíček začínat svou sezonu. Nejspíš jako druhý brankář za Michaelem DiPietrem, který patřil v loňském ročníku mezi pětici nejlepších gólmanů celé AHL. Situace se ale může ještě vyvinout jinak. Bruins mají hned tři brankáře s jednocestnou smlouvou – Swaymana, Korpisala a DiPietra – kteří by při případném návratu do Providence museli nejprve projít waiver listem. Nabízí se proto možnost, že Boston plánuje Korpisala vyměnit.
Pro Zajíčka by se tím otevřel větší prostor. Pravděpodobně by se stal v Providence jedničkou a záda by mu kryl Luke Cavallin. Ten v minulé sezoně nastoupil do 32 utkání v ECHL s úspěšností zákroků přes 92 %, ovšem v AHL zatím stihl jen dvanáct startů.
Kromě Zajíčkových hokejových dovedností upoutaly zámořské novináře i jeho betony, které českým fanouškům nejsou neznámé – přivezl si je totiž z Litvínova. „Ano, měl jsem dobré ohlasy,“ usmíval se. „Můj předchozí tým měl stejné barvy. Takže se to hodí i tady.“
Mnozí viděli podobnost s oslnivě žlutými betony, které používal Marty Turco během svého krátkého působení u Bruins v závěru kariéry. Tato zajímavá estetická volba tehdy vzbudila velkou pozornost. Doufejme však, že podobnost končí u brankářské výbavy a že pobyt Šimona Zajíčka v Bostonu bude mnohem delší.
