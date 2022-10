V Bostonu vzniká česká lajna! Zranil se totiž Hall

Boston už rozhodně zažil pozitivnější předsezonní období než letos. Do sezony jdou Bruins nejen s tím, že nemají podepsaného Davida Pastrňáka, ale také s kupou zranění. Chybět budou třeba Charlie McAvoy či Brad Marchand. Na marodku se však přidává další hvězdné jméno.

Bruins sice v sobotu v přípravném zápase zvítězili, v průběhu utkání však přišli o jednoho z nejdůležitějších útočníků. Ve druhé třetině totiž ze zápasu odstoupil Taylor Hall.

„Taylorovo zranění bude v rámci týdnů,“ přiznal sklesle trenér Bruins Jim Montgomery. „Je to zranění v horní části těla, je o něco vážnější, než jsme čekali.“

Pro Montogmeryho tak vzniká další problém, ze sestavy vypadl opět další hráč. Navíc v momentě, kdy se lajny začaly dávat pořádně dohromady. Hall totiž hrál s českou dvojicí Pastrňák a Krejčí.

Řešení? Ryze český útok. Už v neděli při tréninku se k české dvojici přidal třetí do party, a sice Pavel Zacha.

„Přemýšlím, že je dám k sobě,“ dodal Montgomery. „Mohla by zafungovat česká chemie, všichni tři jsou ze stejné země, mluví stejným jazykem. Uvidíme, jak to bude vypadat.“

Hall za sebou nemá úplně špatnou sezonu, ale s jednašedesáti body moc spokojen být nemohl. Pro třicetiletého útočníka měl být velkou vzpruhou návrat Davida Krejčího, po jehož boku se mu velmi dařilo.

Na to, jestli to bude fungovat i po pauze, si bude muset on i fanoušci ještě počkat. Stejně jako na návraty Brada Marchanda, jenž by se měl vrátit ke konci listopadu, Charlieho McAvoye a Matta Grzelcyka.

