V brankovišti Caroliny zatím spokojenost. Jak ale zvládne Andersen tlak play off?

Východní konference bude mít určitě hodně ambiciózních uchazečů o pohár, dva kluby ale ční ve svých divizích nad ostatní. Florida a Carolina. Zatímco Panteři půjdou do play off s minimální zkušeností, poslední sérii vyhráli v roce 1996, Hurikáni uspěli v posledních třech letech hned čtyřikrát (jednou z toho v předkole). Konsolidovaný celek s perfektní organizací hry a skvělým trenérem bude nutně potřebovat také kvalitní výkon gólmana.

Zvládne Frederik Anderson náročnou úlohu?

Právě v brankovišti totiž došlo u Hurricanes před sezónou k totální přestavbě. Petr Mrázek i Alex Nedeljkovic už v klubu nepůsobí, do mužstva přišel Frederik Andersen a až dosud chytá skvěle. Antti Raanta představuje velmi kvalitní záskok.

Škatulata, hýbejte se

Výrazná změna mezi tyčemi mohla vypadat jako risk, jenomže funkčnost nového modelu se potvrdila záhy. Carolina vyhrála prvních devět zápasů sezóny, po 16 duelech měla na kontě 14 vítězství. Solidní ofenziva dirigovaná Svečnikovem, Ahem, Trocheckem nebo Teräväinenem se letos může opřít o jistou defenzivu, což je trochu rozdíl proti minulosti.

Také Hurricanes měli hluché období. Po finále konference v roce 2009 devětkrát po sobě do play off nenakoukli. Loni přehráli v prvním kolem Nashville 4:2, načež nestačili na pozdějšího vítěze z Tampy Bay v pěti utkáních.

Brankáři nevyhořeli, nicméně vedení asi nebylo s jejich výkony spokojené. Nedeljkovic, v pětadvaceti velmi perspektivní gólman, byl vyměněn do Detroitu, Mrázkovi nepřistála na stole smlouva. Dočkal se jí v Torontu, odkud Carolina ulovila na trhu volných hráčů Andersena. Dánský gólman se tak konečně představil v týmu, který ho v roce 2010 v sedmém kole draftoval.

Po třech čtvrtinách sezóny rozhodně nemají v Raleighu důvod litovat. Andersen má nejnižší průměr inkasovaných branek v lize (2,06), druhé nejvyšší procento úspěšnosti zákroků (92,8%), třetí nejvyšší počet vychytaných vítězství (31), přičemž z první pětky v této statistice má nejméně startů. Poměrně dost prostoru mezi tyčemi Canes dostává také Raanta, jenž si rovněž vede velmi dobře.

Dvaatřicetiletý Dán je na vrcholu výkonnosti. Trenér se ho ale snaží nepřetížit, aby byl svěží pro play off. „Byl skvělý. Důležitá součást úspěchu. Kdyby dali v přesilovce gól, zápas by vypadal úplně jinak,“ chválil Andersena po nedávné výhře 6:0 nad Bostonem Rod Brind’Amour.

Andersen rozjížděl kariéru v Anaheimu, který ho po Carolině v roce 2012 znovu draftoval. Posledních pět let strávil v Torontu, kde rozhodně nezanechal špatný dojem. Vyhrál 264 zápasů, 110 jich prohrál (36 po základní hrací době), průměr obdržených branek měl 2,79, zákroky 91,4%. Jak ale z vtípků neustále kolujících internetem víme, pohárové boje tomuhle celku nesvědčí.

„Samozřejmě je v tom rozdíl, hlavně v tlaku,“ řekl zrzavý potomek Vikingů při srovnání svého působení v Kanadě s nynějším poklidným jihem Spojených států. „Nicméně tlak je všude. Každý chce vyhrávat. Tlačíme na sebe, chceme ze sebe dostat to nejlepší. Je třeba se s tím vyrovnat.“

Dánova největší zkušenost s play off je tak už sedm let stará, v roce 2015 vychytal Ducks druhé kolo. Teď dostane možnost ukázat, co v něm doopravdy je. Carolina má letos minimálně na finále, stoprocentní výkon gólmana k tomu bude nezbytný.

