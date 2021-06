V Buffalu drnčí telefon. Zájemci z celé NHL krouží kolem Eichela a dalších plejerů

Poté, co si Jack Eichel na jaře poranil krční páteř, se dost možná definitivně rozkmotřil s buffalskými Sabres. Zatímco on chtěl jít na operaci, klubu z města modrých límečků to po chuti nebylo. "Docela mě naštvalo, jak se mnou bylo jednáno po mém zranění," prohodil s odstupem kapitán Šavlí. A dal najevo, že by mu nevadilo změnit prostředí. "Důležité je, že už jsem zdravý, a že mohu na podzim opět hrát hokej. Ať už to bude kdekoliv."

Buffalu se po Eichelových slovech rychle přihlásili nápadníci.

A nejde jim jen o americkou superhvězdu, generálního manažera Kevyna Adamse se jeho protějšci z ostatních klubů NHL vyptávají také na jiné borce. Údajně, tedy podle respektovaného novináře Darrena Dregera z TSN, stojí o Rasmuse Ristolainena či Sama Reinharta.

Mimochodem, byl to právě Ristolainen, kdo loni otevřeně ventiloval nespokojenost s týmovými výsledky.

Buffalo se, i díky tomu, že bude volit 23. července jedničku draftu (podruhé za čtyři roky), ocitá na rozcestí. I kdyby pustilo některého z talentovaných a velebených hráčů, bude mít kam sáhnout při stavbě nového, mladšího a sériemi porážek méně zdecimovaného jádra.

Pokud je někdo, komu by slušelo označení "kandidát číslo 1 na výměnu", je to již zmíněný Eichel. Se Sabres se rozhádal a dokonce ani Adams výslovně nezavrhuje jeho odchod. Nedávno se nechal slyšet, že chce, aby nedaleko Niagarských vodopádů hráli jen ti hokejisté, kteří si tam přejí působit.

Eichelův trejd by mohl Buffalu přihrát nejeden stavební kámen do budoucna. Případný kupec by pak získal, jak rádi používají v zámoří, "bona fide superstar". Opravdové eso, elitního frajera, co snese srovnání s těmi nejlepšími hráči planety.

Stačí se podívat na Eichelovy statistiky, ve své kariéře sbírá takřka bod na zápas (355/375). A kdo ví, na jaké cifry by se dostal v místě, které nemá pověst pohřebiště trenérů a kde radost z výher není vzácná jako šafrán. Ostatně Eichel je podle toho i placen, dalších pět let bude průměrně ukrajovat z platového stropu 10 milionů dolarů.

V zámoří očekávají, že námluvy ohledně Eichela a dalších naberou na intenzitě právě s blížícím se draftem. Bude se čtyřiadvacetiletý machr poprvé v kariéře stěhovat? Ač to bude pro mnohé znít kacířsky, Buffalu by možná prospělo uzavřít tuto kapitolu a odstartovat novou éru. Bez Eichela, zato s posilou do defenzívy.

V draftu si Šavle totiž nejspíš vyberou Owena Powerse, leváka s prvotřídními fyzickými parametry. S Rasmusem Dahlinem by mohl časem utvořit kostru obranných řad ambiciózního a úspěšného klubu. Takový teď Sabres nepřipomínají ani vzdáleně, Buffalo nehrálo play-off dlouhých deset sezon.

