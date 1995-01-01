V Calgary zůstala část mého srdce! Weegar otevřeně o pěti hodinách, které mu změnily život

14. března 12:00David Zlomek
Přestup MacKenzieho Weegara z Calgary do Utahu nebyl jen hokejovou transakcí. Byl to emocionální otřes, který připomněl, že ta nejtěžší rozhodnutí v NHL se nerodí v zasedacích místnostech, ale u kuchyňských stolů. Dvaatřicetiletý obránce do detailu popsal pětihodinové okno, během kterého musel s manželkou Maggie rozhodnout, zda opustí město, kterému se upsal na osm let a kde chtěl vyhrát Stanley Cup.
Když mu generální manažer Craig Conroy oznámil, že Utah nabídl za jeho služby balík pěti kusů, Weegar odešel z kanceláře trochu zmatený. „Když jsem šel chodbou, vzpomínám si, jak jsem se díval na kustoda a říkal mu: ‚Úplně mi buší srdce.‘ A on se na mě podíval a odpověděl: ‚Mně taky,‘“ popsal Weegar první okamžiky šoku. Doma ho čekalo nelehké rozhodování. Utah byl v pozici pro play-off a o Weegara extrémně stál, zatímco Calgary tímto krokem oficiálně zahájilo hlubokou přestavbu.
Nejtěžší moment ale přišel ve chvíli, kdy už bylo rozhodnuto. Weegar zvedl telefon a zavolal svému nejlepšímu příteli Jonathanu Huberdeauovi, který v té době v New Yorku čekal na operaci kyčle. „Zavolal jsem Hubiemu dřív než komukoliv jinému. Chtěl jsem mu projevit respekt, protože je to můj nejlepší přítel a prošli jsme spolu spoustou věcí. Když jsem mu to řekl, tehdy mě to doopravdy zasáhlo. Plakal jsem. Plakal jsem hodně,“ přiznal Weegar v emotivním rozhovoru.
I když byl odchod bolestivý, loučení s komunitou v Calgary mu ukázalo, jak hlubokou stopu v Alberte zanechal. Zatímco s manželkou Maggie balili věci, u jejich dveří se objevovaly děti v dresech Flames. „Dívali jsme se na domovní zvonek s kamerou a viděli jsme děti, jak přicházejí k našim dveřím. Věděly, že jsem byl vyměněn, a chtěly, abych se jim podepsal. Nechávaly mi tam dopisy: ‚Budeš nám chybět, díky za všechno.‘ Takové maličkosti pro mě znamenaly celý svět,“ vzpomíná obránce.
Weegar sice opustil tým, kde měl být dalším kapitánem, ale do Utahu odchází s čistým štítem a novou motivací. Přiznává, že pocit, kdy vás váš dosavadní tým požádá o odchod, je zvláštní, jako byste už nebyli chtění. Na druhou stranu nadšení majitelů Mammoth ho přesvědčilo, že v Utahu může vybudovat něco speciálního. Do Calgary se vrátí 12. dubna jako soupeř a už teď ví, že to bude jeden z nejemotivnějších večerů jeho kariéry. „Byl jsem loajální. Chtěl jsem tam získat pohár. Calgary bude mít navždy velkou část mého já,“ uzavřel Weegar svou kapitolu u Flames.