V čem je Ovečkinovo kouzlo? Svůj pohled nabízí legendární kanonýr Bondra

Patřil k nejvýraznějším střelcům konce devadesátých let, svou kariéru ukončil s 503 trefami na kontě. Kdo? Peter Bondra, klubová ikona washingtonských Capitals a jeden z nejlepších slovenských hokejistů všech dob. Uměl zakončit vícero způsoby, včetně vypilovaného a pověstného "golfáku." Ten je klíčovou zbraní také muže, co Bondru dávno sesadil z pozice nejlepšího šutéra v dějinách Caps. Alexe Ovečkina. A právě o něm se Bondra rozpovídal.

Bondra dobře ví, co všechno musí mít prvotřídní snajpr.

Sám jedním takovým byl, vždyť dvakrát pokořil metu 50 gólů za sezonu a v ročníku 1997/98 kraloval celé NHL. Veliká škoda, že slavná soutěž zavedla trofej Maurice Richarda až o rok později.

V čem je podle něj Ovečkinovo kouzlo? "V tom, s jakým zápalem a nadšením hraje. Blázní radostí, když dá gól, stejně slaví trefy spoluhráčů," vyzdvihuje Bondra entuziazmus, s jakým ruská mašina hraje.

Ten by ovšem nestačil. Mistr světa z roku 2002 (a autor tehdejšího zlatého gólu) na Ovečkinovi oceňuje i další kvality.

"Dřív platilo, že všichni v areně, včetně 18 000 diváků na tribuně, věděli, odkud bude střílet. Teď ale pálí z různých míst a volí různá zakončení, včetně tečí. Pracuje na sobě, přizpůsobuje se dnešnímu hokeji a svědčí mu to," míní Bondra.

V rozhovoru pro NHL.com neopomněl smeknout před Ovečkinovou střelou. "Hráč jako Alex se rodí jednou za generaci. A ta jeho rána? Podle mého je nejlepší v dějinách NHL a je důvodem, proč se Alex přibližuje Gretzkyho rekordu."

Bondra podotkl, že v jeho době mělo pár borců také vynikající golfák, ale přece jen se ani jejich bomby nemohly Ovečkinově zásadní přednosti rovnat. Mohl mít na mysli třeba Bretta Hulla či Ala MacInnise.

A kdyby nebyl přirozeně tak skromný, klidně i sebe.

Ani známý sympaťák přezdívaný "Bonzai" neunikl otázce na to, zda Ovečkin Gretzkyho překoná.

"Doufám v to. A kdyby to přece jen nevyšlo, už jen to, že o něčem takovém můžeme debatovat, je senzační. Vždyť Alex může být jedním ze tří nejlepších kanonýrů všech dob!" podtrhl výjimečnost podívané, kterou můžeme sledovat.

Vždyť se před lety zdálo nemyslitelné, že by se kdy našel vyzyvatel zdánlivě nepřekonatelného Gretzkyho počinu.

