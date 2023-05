V Chicagu zavládlo nadšení. Tohle změní chod všeho, radoval se šéf klubu

Některým fanouškům se to nelíbí, ti ze Chicaga ale jásají. Roky měli Blackhawks dva generační hráče, teď mají dalšího. Connor Bedard je jejich. V kancelářích organizace zavládla ohromná spokojenost a možná i úleva. Po hrůzostrašné sezoně je tohle sladká náplast.

Před losováním si generální manažer Blackhawks Kyle Davidson zapamatoval pořadí loterijních šancí všech 16 týmů a sledoval, jak zástupce komisaře NHL Bill Daly odhaluje pořadí všech celků až do třetího místa.

Columbus Blue Jackets, kteří byli v noci odhadováni na celkovém druhém místě, byli oznámeni jako tým vybírající jako třetí v pořadí – což byl první náznak, že se Chicago posunulo v pořadí draftu nahoru. Daly pak otočil kartu a odhalil tým, který bude vybírat jako první.

„Když se karta s číslem 1 otočila a bylo na ní naše logo, projely mnou všechny emoce,“ řekl Davidson. „První volba ve správném roce může mít obrovský dopad na tým, a to se nám, doufejme, podařilo. Může to změnit chod celého klubu, může to změnit město a může to změnit éru v historii týmu. Takže to má velkou váhu a velký význam.“

Bude to podruhé v historii klubu, kdy si Blackhawks budou vybírat jako první. Poprvé se tak stalo v roce 2007, kdy si tým vybral Patricka Kanea.

„Jsem šťastný, že jsme se tak posunuli, protože jsem se už několik týdnů psychicky připravoval na čtyřku nebo pětku,“ přiznal Davidson. „Připravoval jsem se na to, ale zároveň jsem doufal v to nejlepší. Přiklonilo se to na naši stranu.“

Pro Davidsona je tato volba jen prvním dílem skládačky pro nově tvořící se Chicago.

I když budou mít možnost vybrat si jednoho z největších talentů poslední doby, ne vždy to zaručuje nejrychlejší cestu přestavbou.

„Ano, nic to nemění na tom, že musíme vybudovat tým,“ dodal Davidson. „Když se podíváte zpětně na jakýkoli tým, který získal Stanley Cup, má skvělé hráče, ale není to jen o jednom hráči, který ho vyhraje sám. Potřebujete mnoho skvělých hráčů, kteří spolu souzní a dokáží ctít týmový koncept. Naše práce tím rozhodně nekončí.“

IT’S A PARTY, IT’S A PARTY, IT’S A PARTY pic.twitter.com/4m3scVrfqf — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) May 9, 2023

