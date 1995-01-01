V Detroitu se neřeší jen Larkin. Nový manažer musí přesvědčit i kanonýra

5. srpna 13:30David Zlomek
V Detroitu jako by se zastavil čas. Steve Yzerman odstoupil z pozice generálního manažera i šéfa hokejových operací a vedení Red Wings si s výběrem jeho nástupce dává načas. Jelikož jsou manažerské pozice napříč NHL obsazené, Detroit nemá s kým závodit a chce mít jistotu, že ukáže na správného člověka. Jenže na stůl nového šéfa okamžitě přistane seznam výbušných úkolů.
Tím prvním je vyřešení červnové žádosti o trejd ze strany kapitána Dylana Larkina. Jednání pod Yzermanem uvízla na mrtvém bodě, Larkin odmítal rozšířit svůj seznam čtyř preferovaných destinací a Yzerman nechtěl slevit z vysokých nároků.
Larkin ale není jediný, jehož osud v Michiganu visí na strategii nového manažera. Jak upozorňuje insider Max Bultman z The Athletic, zásadní rozhovor čeká vedení také s Alexem DeBrincatem. Americkému střelci začíná poslední rok smlouvy, už teď může podepsat prodloužení a jeho rozhodnutí bude klíčové pro celou budoucnost organizace.
„Vize nového generálního manažera je v případě DeBrincata možná ještě důležitější než u Larkina,“ píše Bultman. DeBrincat má za sebou životní ročník, jeho čísla vyletěla na 41 gólů a 44 asistencí. Nahradit takovou produkci je na trhu téměř nemožné. Během tří let v Detroitu navíc nevynechal jediný zápas
Osmadvacetiletý kanonýr se podle zámořských zpráv setrvání v Detroitu nebrání, ale má dvě podmínky: chce odpovídající tržní plat a jistotu, že klub směřuje k reálné konkurenceschopnosti v našlapané Atlantické divizi.
Pokud by se s novým manažerem na vizi či penězích nerozešel, stane se z něj velmi horké zboží pro uzávěrku přestupů.