NHL.cz na Facebooku

NHL

V Detroitu se neřeší jen Larkin. Nový manažer musí přesvědčit i kanonýra

5. srpna 13:30

David Zlomek

V Detroitu jako by se zastavil čas. Steve Yzerman odstoupil z pozice generálního manažera i šéfa hokejových operací a vedení Red Wings si s výběrem jeho nástupce dává načas. Jelikož jsou manažerské pozice napříč NHL obsazené, Detroit nemá s kým závodit a chce mít jistotu, že ukáže na správného člověka. Jenže na stůl nového šéfa okamžitě přistane seznam výbušných úkolů.

Tím prvním je vyřešení červnové žádosti o trejd ze strany kapitána Dylana Larkina. Jednání pod Yzermanem uvízla na mrtvém bodě, Larkin odmítal rozšířit svůj seznam čtyř preferovaných destinací a Yzerman nechtěl slevit z vysokých nároků.

Larkin ale není jediný, jehož osud v Michiganu visí na strategii nového manažera. Jak upozorňuje insider Max Bultman z The Athletic, zásadní rozhovor čeká vedení také s Alexem DeBrincatem. Americkému střelci začíná poslední rok smlouvy, už teď může podepsat prodloužení a jeho rozhodnutí bude klíčové pro celou budoucnost organizace.

„Vize nového generálního manažera je v případě DeBrincata možná ještě důležitější než u Larkina,“ píše Bultman. DeBrincat má za sebou životní ročník, jeho čísla vyletěla na 41 gólů a 44 asistencí. Nahradit takovou produkci je na trhu téměř nemožné. Během tří let v Detroitu navíc nevynechal jediný zápas

Osmadvacetiletý kanonýr se podle zámořských zpráv setrvání v Detroitu nebrání, ale má dvě podmínky: chce odpovídající tržní plat a jistotu, že klub směřuje k reálné konkurenceschopnosti v našlapané Atlantické divizi.

Pokud by se s novým manažerem na vizi či penězích nerozešel, stane se z něj velmi horké zboží pro uzávěrku přestupů.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Nejlépe placený Letec? Zegras chce dospět do role prvního centra

5. srpna 12:00

Majitelé Vancouver Canucks: Hrajete houby, takže šetříme!

5. srpna 10:30

Šok a vztek. Kouč Ottawy poprvé promluvil o odchodu Tkachuka

5. srpna 9:00

Hrál ten nejlepší hokej, pak zase marodil. Seguinova monstrsmlouva jde do finále

4. srpna 16:00

nhl.cz doporučuje

Když do byznysu vstoupí ego: 28 mega pro Fjodorova, 18 pro Carlssona

7. července 13:36

Tetovaný Gavin McKenna: Kanadská divočina na paži i v srdci

5. července 8:00

Trh volných hráčů NHL 2026

1. července 16:00

Kanada nerada kouše další nezdar na mistrovství světa

2. června 15:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.