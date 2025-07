V Detroitu truchlí. Odešla poslední žijící hvězda

Patřil do zlaté éry Red Wings a vlastně nejen do ní. Svou dlouhověkostí obsáhl několik dekád. V Detroitu začínal na počátku padesátých let, prožil zde éru hippies a končil v polovině sedmdesátých let. Po celou dobu věrný jedinému týmu.

Alex Delvecchio zemřel v úterý 1. července ve věku 93 let.

Mít hlavu nahoře!

Rozloučení s ním najdete na každém serveru, webu a zdroji, který se byť jen okrajově věnuje NHL. Doma jej zmiňují jako „poslední žijící hvězdu z největší sportovní dynastie Detroitu“.

Doma znamená v městě motorů. Tady odstartoval v devatenácti letech úžasnou kariéru, která čítala 24 sezón v jednom dresu. Dohromady 1550 zápasů. Víc jich v jedné organizaci odehráli jen Gordie Howe (1687), Patrick Marleau (1607) a Nicklas Lidström (1564). Tedy v první čtyřce nejvěrnějších tři zástupci Red Wings!

S Detroitem zažil lepší i horší časy. Ty nejlepší hned na úvod kariéry. Naskočil akorát do rodící se vítězné dynastie, se kterou v prvních pěti letech třikrát slavil Stanley Cup. Zpočátku začínal coby centr třetí lajny. Později nahradil ve slavné Production Line Sida Abela a nastupoval s Tedem Lindsaym a Gordiem Howem.

Byl obdivuhodně odolný, po většinu kariéry chyběl v minimu zápasů. A taky obdivuhodně slušný a nekonfliktní. Za 24 let v NHL odseděl Delvecchio jen 383 trestných minut. (To dali největší rabiáti za jednu sezónu.) Třikrát získal Lady Byng Trophy pro největšího hokejového gentlemana.

„Když si vzpomenete na Red Wings, vybaví se vám Howe,“ řekl v roce 1971 budoucí člen Síně slávy Phil Esposito. „Ale Alex je dnes nejpodceňovanější hráč v lize – tedy podceňovaný všemi kromě samotných hráčů.“

Odborníci chválili hlavně jeho dynamické bruslení a výbornou rozehrávku. „Pamatuju si, jak jsem ho poprvé viděl na ledě,“ řekl Jimmy Skinner, skaut a trenér Red Wings. „Měl prostě ten šestý smysl pro to, kde puk vylétne z rohu a kde se hráč dostane k přihrávce.“

Oceněna budiž i Delvecchiova fyzická výdrž. Mezi 25 a 33 rokem nevynechal jediný zápas, k němuž mohl nastoupit! Během tuctu let odehrál 840 z 842 možných utkání. Výraznější pauzu zažil jen v sezóně 1956-57, kdy absentoval se zlomeným kotníkem, a pak něco málo v závěru kariéry.

Měl na to jednoduchý recept. „V téhle hře se nezraníte, pokud budete mít hlavu nahoře a budete sledovat, co se kolem vás děje,“ řekl kdysi potomek slovenské matky a italského otce novinářům.

Tady jsem začal, tady i skončím

V padesátých a šedesátých letech profesionální hokej rozhodně negarantoval doživotní zajištění, a to přesto, že podnik NHL majitelům už velmi slušně vydělával. Nejlepší hráči brali jen něco nad všeobecný průměr, někteří si v létě přivydělávali brigádami v běžných profesích.

Delvecchio si nestěžoval a začátkem sedmdesátých let, když šly platy i díky konkurenční WHA nahoru, odmítl možnost zahrát si se starým kámošem a jeho syny Martym a Markem v soutěži, kde rozdávali zavedeným jménům lukrativní kontrakty.

„Celý život jsem strávil s Wings,“ vysvětloval Delvecchio, „A co už sakra… radši s nimi i skončím.“

Méně rád vzpomíná na trenérské období, kdy převzal v sedmdesátých letech rozložené mužstvo. Odcházel zahořklý, všechno se ale zlepšilo s nástupem Mikea Ilitche coby vlastníka. V osmdesátých letech Delvecchio komentoval zápasy Wings, v devadesátých letech vyřadili jeho číslo (dvojitý ceremoniál s Lindsaym).

Právě pohled na svůj trikot vedle Howeova a Lindsayho pod stropem haly ho hřál nejvíc: „Byl jsem uveden do Síně slávy, vyhrál jsem Stanley Cupy, ale tohle je lepší.“

Oba bývalé hvězdné spoluhráče kdysi dokonce zajímavě porovnal: „Gordie byl skvělý hokejista a tak dále. Ale nemyslím si, že ztvárňoval tak ohnivé vůdčí schopnosti jako Lindsay.“

Alexander Peter Delvecchio se narodil 4. prosince 1931 ve Fort William v Ontariu, poblíž rozlehlého zálivu Thunder Bay v kanadské provincii Ontario. Tady také dožil. Třiadevadesát je požehnaný věk, což dokládá seznam pozůstalých. Zanechal po sobě manželku Judy, pět dětí (Ken, Janice, Corrine, Alex Jr. a Lenny), deset vnoučat a čtyři pravnoučata.

Zajímavosti

Pouze Gordie Howe odehrál v Detroitu víc sezón (25) než Delvecchio (24).

Pouze Steve Yzerman byl kapitánem víc sezón (19) než Delvecchio (12).

Pouze Gordie Howe měl v NHL víc bodů, když Delvecchio končil kariéru.

Koncem sezóny 1964-65, své patnácté v NHL, Delvecchio zaznamenal bod v 17 zápasech po sobě, což byl rekord Wings, který překonal až o 23 let později Steve Yzerman.

