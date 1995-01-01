V Edmontonu hoří lavička. Oilers řeší, co dál s trenérem

19. listopadu 11:30David Zlomek
Edmonton se po dvou po sobě jdoucích finále Stanley Cupu zasekl v šedém průměru a tlak na trenéry rychle roste. Po 21 zápasech mají Oilers procentuální úspěšnost jen 52,4 a jsou až 26. v celé NHL. V Albertě se proto čím dál víc řeší dvě jména: trenér obránců Mark Stuart a hlavní kouč Kris Knoblauch.
Stuart v létě nahradil Paula Coffeyho. Pod legendárním bekem obrana výrazně zpevnila, lépe rozehrávala a celkově patřila mezi klíčové důvody, proč se Edmonton dvakrát dostal až do finále. Letos je ale obraz úplně jiný. V prvních deseti duelech byla defenziva katastrofální: špatné přihrávky, pozdní reakce, tutovky zadarmo pro soupeře. V posledních deseti zápasech se sice hra mírně zvedla, jenže do statistik drsně promluvily dva totální výbuchy proti Coloradu a Buffalu.
Není divu, že se rozjíždí spekulace. Elliotte Friedman v pořadu Oilers Now uvedl, že už minulý týden slyšel šuškandu o možném návratu Coffeyho na lavičku. „Někteří mi říkali, že slyší zvěsti, že by se Coffey mohl vrátit. Zjišťoval jsem to a bylo mi řečeno, že to tak není. Ale pokud se to neuklidí, začnete slyšet víc teorií o tom, co s tím udělají,“ popsal Friedman.
Ještě ostřeji situaci rozebral insider Frank Seravalli v pořadu B/R Open Ice. Připomněl, že se v Edmontonu pořádně nedocenil dopad dvou letních změn, kromě odchodu Coffeyho a také Glena Gulutzana, který zamířil trénovat Dallas. Podle něj měl Coffeyho přístup na obránce zásadní vliv. „Myslím, že se v různých chvílích nepotkával s ostatními trenéry v názorech, protože má hodně tvrdý styl. Ale právě to udělalo obranu Oilers mnohem nebezpečnější. Všichni museli být v pozoru, protože je někdo takhle intenzivní vedl,“ vysvětlil Seravalli.
Seravalli zároveň jasně naznačil, že pod tlakem už není jen Stuart. Kritika míří i na hlavního trenéra. Nevyšlo nasazení nováčků Davida Tomáška a Ikeho Howarda, a když zrovna nejsou na ledě Connor McDavid a Leon Draisaitl, Edmonton se nechává tvrdě přestřílet i přehrát.
„Sledujte, co Edmonton udělá dál,“ varoval. „Sedačka pod Knoblauchem je teď o něco rozviklanější. Na tomhle tripu nevidí výsledky a (bývalý trenér) Jay Woodcroft byl vyhozen za docela podobných okolností. A hlavně, v nějaký moment budou muset něco udělat, protože kdyby letos minuli play off, bude to problém.“
A také generální manažer Stan Bowman je další, kdo teď bude pod drobnohledem. První čtvrtina sezony ukázala, že bez tvrdší ruky na lavičce a lepší struktury v defenzivě zůstane i tým s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem „jen“ průměrný. Zda přijde zásah do realizačního týmu, návrat Coffeyho, nebo třeba trejd, je zatím otevřené.
