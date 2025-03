V létě to bouchne! Montreal plánuje velký úlovek na centru

Montreal Canadiens zůstali při uzávěrce přestupů v klidu, i když to rozhodně nebylo kvůli nedostatku snahy. Tým, který měl původně sezónu brát jako další fázi přestavby, se nečekaně ocitl jen bod od playoff přesně v den trade deadline. Jenže realita trhu byla neúprosná – ceny za posily se vyšplhaly do absurdních výšin.

Místo zběsilých nákupů tak Canadiens vsadili na svou nastupující generaci – Nicka Suzukiho, Colea Caufielda a Lanea Hutsona – a věří, že je to právě tahle skupina, kdo může tým dotáhnout do vyřazovacích bojů.

Šance na postup nejsou beznadějné. Ottawa je sice silný konkurent, ale pokud by Montreal udržel tempo, mohl by předstihnout Detroit nebo New York. Bez ohledu na výsledky je ale jasné, že tahle zkušenost mladé jádro Canadiens neuvěřitelně posílí – ať už jim přinese playoff, nebo cennou lekci, co změnit pro příští ročník.

Na uzávěrce se Canadiens pokoušeli posílit na centru, ale podobný plán měla polovina ligy. Výsledek? Přemrštěné ceny za jakoukoli pomoc.

„Každý tým, co chtěl do playoff, sháněl centry – a nabídka byla mizerná,“ popsal zdroj z NHL pro rg.org. „Viděli jste, co stálo získat hráče jako Nelson nebo Laughton? Ceny letěly nahoru, protože na deadline se vždycky nakupuje v panice."

Právě do téhle spirály paniky se generální manažer Kent Hughes odmítl zapojit. Canadiens sice prozkoumali možnosti, ale nebyli ochotni obětovat draftové volby a talenty jen kvůli krátkodobému zisku.

Očekává se, že Hughes v offseason zaujme agresivnější postoj. Už teď má pověst GM, který preferuje promyšlené letní obchody před přepálenými deadline šílenstvími. A insideri už spekulují, že hlavním cílem Montrealu bude zkušený centr, který do týmu zapadne věkově i herně.

„Byl bych v šoku, kdyby Canadiens v létě neudělali velký tah na centru,“ řekl jeden ze skautů pro zmiňovaný portál. „S mladou hvězdou jako Ivan Demidov, která má do Montrealu přijít, klub cítí, že jim schází už jen poslední kousek skládačky. A získat elitního centra s dlouhodobou smlouvou je v létě mnohem snazší než v únoru nebo březnu, kdy všichni nabízejí jen volby v draftu."

Léto tak bude pro Canadiens klíčové. Jejich mladé jádro dělá velké pokroky, další nadějný talent je na cestě a vedení si plně uvědomuje, že se jejich okno k boji o Stanley Cup pomalu otevírá. Ať už to bude výměnou nebo podpisem v rámci volných hráčů, Montreal má jasno – letošní offseason má být momentem, kdy se z týmu na hraně playoff stane reálný aspirant na úspěch ve Východní konferenci.

