V Montrealu mají jasno. Pryč jde Gallagher i Laine, ten si však věří na další angažmá

2. června 9:00David Zlomek
Montreal Canadiens čekají po vyřazení ve finále Východní konference výrazné hráčské změny, které s sebou přinesou odchody dlouholetých tváří i velká očekávání od mladého jádra. Třeba po čtrnácti letech a 911 zápasech v základní části potvrdil svůj emotivní konec v týmu čtyřiatřicetiletý Brendan Gallagher, jehož kontrakt na 6,5 milionu dolarů se klub pokusí vyměnit.
„Je celkem jasné, že se posunu dál,“ soukal ze sebe se slzami v očích Gallagher. „Byla to příležitost, kterou spousta hráčů v této lize nedostane. Já to mohl dělat čtrnáct let. Uvědomuji si, jak výjimečné bylo říkat Bell Centre můj domov. Byly tam vzestupy i pády, ale nelituji jediného dne.“
Z kabiny mizí také finský střelec Patrik Laine, kterému končí smlouva na 8,7 milionu dolarů a stane se nechráněným volným hráčem. Laine kvůli operaci břišního svalstva odehrál v sezoně jen pět zápasů a v play-off zůstal na tribuně, což nesl s mírným rozčarováním.
„Pravděpodobně jsem mohl hrát celkem brzy po Novém roce. Mohl jsem se vrátit dost brzy, ale u těchto věcí, když jdete na operaci, se ne vždycky cítíte na sto procent. Nechcete nic uspěchat, jít hrát moc brzy, udělat krok zpět a pak čekat ještě déle. Chtěl jsem být opatrnější,“ vysvětloval Laine svou dlouhou absenci, kterou ale generální manažer Kent Hughes zdůvodnil tím, že tým byl v situaci, kdy musel bezpodmínečně vyhrávat, a nerozehraný Fin by pro sestavu znamenal risk.
Sám hokejista se ale o budoucnost nebojí: „V téhle lize budu hrát ještě dlouho. O tom není pochyb, nikdy jsem o tom nepochyboval. Jen zkrátka potřebuji příležitost. Jsem ve skvělé formě, cítím se dobře. Těším se na nové příležitosti a uvidím, kam mě vítr zavane.“
Nejistá budoucnost čeká i brankáře Sama Montembeaulta, který má sice smlouvu ještě na rok, ale v play-off ho z brankoviště vystnadili nováčci Jakub Dobeš a Jacob Fowler. „Očekávání od našeho týmu byla letos větší, do toho byla v hlavě i olympiáda. Pořád mám smlouvu ještě na rok, ale nejsem to já, kdo dělá rozhodnutí. Důležité pro mě teď je mít dobré léto a být připravený na příští sezónu,“ poznamenal Montembeault.
Canadiens mají pod platovým stropem flexibilitu ve výši zhruba 11 milionů dolarů, kterou ještě rozšíří odchody Gallaghera či případně Montembeaulta. Generální manažer Kent Hughes přiznal, že už začal obvolávat ostatní týmy, aby zaplnil jasné slabiny, zejména pozici druhého centra k Nicku Suzukiovi, obránce k Laneu Hutsonovi a urostlé křídelníky do spodních řad.