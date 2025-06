V Montrealu si klepou na čelo. Larionov chce stáhnout Demidova zpátky do Ruska

Legendární hokejista a trojnásobný vítěz Stanley Cupu Igor Larionov se po svém nástupu na lavičku SKA Petrohrad pustil do odvážného plánu. Při své první tiskové konferenci coby nový trenér klubu oznámil, že by rád na jednu sezonu přivedl zpět hvězdného mladíka Ivana Demidova, který nedávno debutoval v NHL v dresu Montrealu Canadiens.

Devatenáctiletý útočník podepsal s Canadiens tříletý nováčkovský kontrakt už v dubnu a stihl odehrát dva zápasy základní části (1+1) a pět duelů v play off proti Washingtonu, kde přidal dvě asistence.

Larionov ale věří, že by pro Demidovův růst bylo nejlepší ještě rok strávit v KHL. „Chtěl bych o tom mluvit s vedením Montrealu – některé lidi tam znám velmi dobře,“ prohlásil kouč pro RG.org. „Kent Hughes byl dřív hráčský agent, dobře se známe. Martin Lapointe, který je teď šéfem skautingu a personálu, byl zase můj spoluhráč v Detroitu.“

„Mým cílem je pokusit se přivést Demidova zpátky do SKA na jeden rok na hostování, a pak ho pustit zpět do Montrealu na play off NHL. To by bylo fantastické,“ rozvedl Larionov své plány. „Chápu, že Demidov je pro Canadiens klenot, ale někdy je potřeba udělat krok zpět, abyste mohli udělat tři kroky vpřed. Moc bych si přál mít šanci s tímto klukem pracovat. Neříkám, že se to stane, ale určitě se o to pokusím.“

Podle serveru RG však tuto variantu nevidí reálně ani samotný hráč, ani Canadiens. O návratu do Ruska zatím nikdo neuvažuje.

SKA přitom dlouhodobě funguje jako odrazový můstek pro ruské hvězdy do NHL. Odtud zamířili za oceán třeba Artemij Panarin, Igor Šesťorkin, Vladimir Tarasenko nebo Pavel Bučněvič. Letos na jaře odešli do NHL rovnou čtyři hráči: kromě Demidova také Alexandr Nikišin, Arsenij Gricjuk a Zachar Bardakov.

„Nikdy bych hráčům nebránil v odchodu do NHL – je to nejlepší liga na světě,“ řekl Larionov. „Je pro nás důležité, aby tam získali zkušenosti a jednou pomohli i ruské reprezentaci, až se vrátíme na mistrovství světa a olympiádu. Naši mladí musí být připraveni nahradit hvězdy jako Malkin, Ovečkin nebo třeba jednou Panarina a Kučerova. Jen bych si přál, aby do NHL odcházeli opravdu připraveni.“

Ač Demidov zvládl první krůčky v NHL výborně, Larionov upozorňuje na specifické podmínky v Montrealu. „Je to silný kluk, má velký talent. Ale tlak v Montrealu je obrovský. Tam je hokej všechno. Pokud od něj hned čekají, že bude hvězda první lajny, může to být složité. Někdy je lepší krok zpět, než aby ho očekávání semlela.“

Podle Larionova by ideálním řešením bylo, kdyby Montreal po kempu přistoupil na roční hostování v SKA, a následně by Demidov posílil Canadiens v play off. „Bylo by to ideální. Uvidíme, jestli k tomu vedení přistoupí rozumně.“

