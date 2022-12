V NHL nic moc, na farmě září. LA řeší, co s Byefieldem

Mysleli si, že trefili jackpot. Zatím to tak však vůbec nevypadá. Když v roce 2020 draftovali z prvních dvou míst kolosy z New Yorku a Los Angeles, říkalo se, že půjde o nové dynastie, které povedou právě dva nejvýše vybraní. Zatímco Lafreniere se více či méně prosazuje, Byfielda letos poslali na farmu.

Po minulé sezoně, kterou překazilo složité zranění, měl být tento ročník jeho. Quinton Byfield to měl v dobře se jevícím týmu Kings naplno rozbalit, ale stejně jako v minulých sezonách to nedopadlo. Vedení Kings se tak rozhodlo, že svůj klenot pošle za herní praxí na farmu.

To vše poté, co začal na pozici třetího centra. Osm zápasů, tři asistence, žádná sláva, ale ani žádná hrůza. Pak ale přišla nemoc, která Byfielda vyřadila na několik zápasů. I proto byl po návratu do tréninku převelen na farmu.

„Je super vidět ho znovu na ledě,“ pochvaloval si krok vedené trenér Todd McLellan. „Ztratil trochu váhy, kterou bude potřebovat nabrat zpátky. Nějaký čas mu to zabere.“

Rozběh v týmu Ontario Reign byl sice pomalejší, v poslední době se ale Byfield dostává do provozní teploty. Ke konci listopadu zazářil třemi asistencemi v jednom zápase, pak dal dva góly a naposledy dokonce hattrick. Momentálně produkuje bod na zápas a se sedmi góly v deseti utkáních patří k elitním střelcům.

„Jde mu to, několik posledních zápasů jsem viděl přímo tam. V ofenzivě se mu daří být produktivní, zvládá i více minut. Na farmě může pracovat na všech aspektech hry, navíc s velkým časem na ledě,“ řekl k posledním výkonům generální manažer Rob Blake.

Z jeho slov přitom nejde cítit ani náznak povolání zpátky. V AHL dominuje, v NHL se mu moc nedaří. Byfield se nachází v jakési šedé zóně, ze které se těžko uniká.

Pozice prvních dvou centrů je totiž v prvním týmu téměř nedostižná. Anže Kopitar ani Phillip Danault mají jednoznačně kvality na to, aby hráli v prvních dvou útocích. V LA tak nyní řeší dilema, jestli je pro Byfielda lepší dominovat na slabší farmě, nebo se prát ve třetím útoku o každou minutu a každý bodík.

