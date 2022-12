V noci bude hrát deset celků, do akce jdou lídři obou konferencí

Nejslavnější liga světa nabídne v noci na čtvrtek pět duelů. Do akce půjde i Čechy nabitý Boston a Detroit, válčit o body bude i Anaheim či Montreal. Na scéně bude i nejlepší oslabení ligy či nejlepší celek ze Západní konference.

První utkání noci začne v jednu hodinu ráno. Tampa přivítá v Amalie Aréně Montreal. Blesky před Vánoci utrpěly dvě porážky, a to v zápasech proti Detroitu a Torontu, nyní se budou snažit před domácím publikem znovu uspět. Soupeřem budou Canadiens. Kanadský celek v posledních šesti odehraných zápasech dokázal zvítězit pouze jednou, bylo to navíc proti Arizoně. Před přestávkou proběhl i první vzájemný zápas Tampy s Montrealem v aktuálním ročníku a šlo o poměrně jasnou záležitost ve prospěch Blesků.

Boston zamíří do New Jersey. A již nyní je jisté, že zbytek kalendářního roku přečká celek s výraznou stopou Čechů na čelní pozici celé ligy, jelikož má na své pronásledovatele slušný bodový polštář. Devils se po skvostném startu ročníku lehce zasekli, navíc mají mimo dva velmi důležité obránce Gravese a Marina, Boston pro ně bude výzvou. Medvědi se včera v noci natrápili s Ottawou, kanadský celek je dohnal až do nájezdů, v kterých Bruins přetlačil.

Red Wings navštíví v noci Pittsburgh. Detroit před vánoční pauzou přerušil dlouhou šestizápasovou sérii porážek, když vyzrál na Tampu. Tučňáci naopak před pauzou prohráli s Carolinou, další prohru si připsali i včera, kdy padli s Islanders. Pens mají nejlepší oslabení v lize s více než 85% úspěšností.

Ve čtyři ráno začne duel mezi Anaheimem a Vegas. Ducks mají aktuálně šňůru tří porážek v řadě, když nezvládli zápasy s Calgary, Minnesotou a Los Angeles. Zároveň mají na kontě nejvíce obdržených branek ze všech celků v NHL, v průměru dostávají přes čtyři góly na zápas. Skvostné nejsou ani přesilovky či oslabení. Naopak Vegas patří k tomu nejlepšímu z celé ligy, Rytíři dokonce vedou Západní konferenci. Jejich přesilovka patří také mezi špičkové speciální formace v celé lize. Půjde o druhé vzájemné měření sil v probíhajícím ročníku, koncem října zdolalo Vegas své dnešní soupeře poměrem 4:0.

Poslední duel noci nabídne Seattle s Calgary. Krakeni před svátky v přestřelce padli s Vancouverem, nyní je čeká další kanadská výzva. Calgary se v noci snažilo uspět v Bitvě o Albertu, ale na Edmonton bylo krátké. Půjde o střet dvou celků, které v tabulce dělí pouze jeden jediný bod, o chlup lépe je na tom nejmladší organizace v NHL, kterou táhne svými výkony André Burakovsky, velmi slušně zapisuje kanadské body i nováček ligy Matty Beniers. Nejproduktivnějším hráčem Plamenů je Elias Lindholm.

