V noci bude rušno, hraje se na čtrnácti stadionech

Neděle přinesla jediný zápas, Detroit přivítal v odvetě Tampu Bay. Noc na úterý však bude pravým opakem. Do hry se totiž dostane osmadvacet týmů, liga nabízí čtrnáct utkání. Jak vypadá dnešní menu?

01:00 Buffalo Sabres – New York Islanders

Sabres se po čtyřzápasovém tripu vracejí domů s prázdnou, dvakrát podlehli Rangers a dvakrát Bruins. Islanders se mohou cítit rozhodně lépe. Nejen, že v posledních dvou zápasech nedovolili Rangers vstřelit ani jeden gól, ale také si výhrami zajistili play off. Borci z Long Islandu navíc letos se Sabres neztratili ani jeden bod.

01:00 Carolina Hurricanes – Chicago Blackhawks

Hurricanes směle míří do play off, Chicago už tuto možnost odpískalo. Oba týmy však mají o co hrát. Zatímco hostům jde “jen“ o přerušení série čtyř proher, domácí bojují o Prezidentskou trofej pro nejlepší tým základní části. Tři výhry v řadě ukazují, že to Hurricanes myslí vážně. Blackhawks na ledě Caroliny vyhráli naposledy v roce 2017.

01:00 Columbus Blue Jackets – Nashville Predators

Další klíčový zápas Nashvillu. Ten první zvládli Predators na jedničku, když v prodloužení skolili přímého konkurenta z Dallasu. Svůj náskok tak zvýšili na tři body. Proti Columbusu by měl Nashville připsat povinné vítězství. Tým Johna Tortorelly je totiž poslední, i když v posledních zápasech potrápil Tampu Bay či Carolinu.

01:00 Florida Panthers – Dallas Stars

O Dallasu už byla řeč výše. Naději na play off stále má, nicméně pomyslný plamínek pomalu zhasíná. Stars se navíc představí na ledě Floridy, která zvládla poslední tři zápasy. I Panthers navíc mohou pokukovat po Prezidentské trofeji. Velkou výhodou je domácí prostředí, kde Florida vyhrála 10 z posledních 12 zápasů.

01:00 Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs

Maple Leafs střídají průměrné výkony, nebo válí. Po delší šňůře proher teď Marner a spol. drží sérii pěti výher. Jako jediný tým ze Severní divize mají Maple Leafs jisté play off. Do něj směřují i domácí, kteří naposled porazili Ottawu i trápící se Winnipeg. Vyplatí se sledovat šutéra Matthewse, který oplývá neskutečnou formou.

01:00 New Jersey Devils – Boston Bruins

Matematicky jisté to ještě není, ale brzo bude. Bruins po drobných patáliích nakonec nepřipustí překvapení a ve vyřazovací části se objeví. Devils ukázali, že přerušení dlouhé série proher nebylo náhodné, a po první přestřelce s Flyers vyhráli hokejisté z New Jersey nad tím stejným soupeřem ještě dvakrát.

01:00 New York Rangers – Washington Capitals

Oba týmy prohrály své dva poslední zápasy. Zatímco u hostů to žádný větší problém není, u domácích to znamená ztrátu jakékoliv naděje o play off. Dvakrát je totiž vynulovali Islanders, v obou případech to byly jednoduše nedostatečné výkony. Fakt, že je sezona passé, podtrhuje i povolání dvou mladíků z farmy.

01:00 Ottawa Senators – Winnipeg Jets

Kdybyste někomu v jakékoliv fázi sezony řekli, že Senators mají výrazně lepší formu než Jets, asi by vás měl za blázna. Nicméně poslední zápasy Jets jsou opravdu velmi špatné. Šest proher v řadě? Tohle by v play off neprošlo. Domácí jsou sice letos bez play off, nicméně hrají zajímavý hokej, důkazem budiž pět výher z posledních sedmi zápasů.

01:00 Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins

Říká se, že derby nemá favorita. V tomto případě to tak úplně neplatí. Pittsburgh kraluje Východní divizi a popatnácté v řadě se podívá do play off. U Flyers panuje zcela jiná atmosféra. Považovat letošní sezonu za neúspěšnou by bylo ještě mírné. V posledních třech zápasech navíc přišly tři prohry, pokaždé s Devils. Brankáři Flyers v těchto duelech dostali v průměru pět gólů na zápas.

02:00 Minnesota Wild – Vegas Golden Knights

Oba týmy mají jisté play off a mohou hrát v klidu. Vegas se v posledních týdnech ukázalo v tom nejlepším možném světle. 11 výher ze 12 utkání? Fantazie! Náskok na čele tabulky je nyní čtyřbodový. Minnesota v uplynulých dnech doma odehrála tři vyrovnané zápasy proti St. Louis a odnesla si tři body.

02:00 St. Louis Blues – Anaheim Ducks

St. Louis drží po zlepšených výkonech karty na své straně. Na páté Coyotes má náskok tří bodů, Blues mají navíc odehráno o tři zápasy méně. Vzestupnou tendenci výsledků budou chtít Blues potvrdit doma proti Ducks, kteří v posledním zápase smetli Los Angeles 6:2. Byl to speciální zápas pro Ryana Millera, který odchytal poslední domácí zápas v kariéře.

04:00 Arizona Coyotes – Los Angeles Kings

Jak bylo zmíněno výše, Arizona to má nahnuté. Nezbývá jí, než vítězit a čekat na klopýtnutí Blues. Povzbudivé jsou určitě poslední výsledky. Tři body ze čtyř možných proti silným Golden Knights je solidní počin. LA střídá výhry a prohry s rutinní pravidelností. Kopitarovi a spol. se jednoduše nedaří zvítězit vícekrát za sebou.

04:00 Vancouver Canucks – Edmonton Oilers

Canucks po nadějném návratu na scénu živili naděje na play off, jejich poslední výjezd však veškeré naděje utnul. Shodně dvě prohry v Torontu i Ottawě doprovázela bídná ofenziva. Oilers si hlídají druhé místo za Torontem. Kromě toho se také soustředí na McDavidovu produktivitu. Tolikrát skloňovaná stobodová hranice není utopií.

04:30 San Jose Sharks – Colorado Avalanche

Avalanche prohráli tři zápasy v řadě. Velký nezvyk. Reputaci si však napravili o víkendu, kdy dvakrát naplno bodovali proti San Jose. Jednou to bylo v poklidu 3:0, podruhé trošku divočejší 4:3. Odveta přichází na řadu už dnes, tentokrát v Kalifornii. Na svém ledě Sharks naposled dvakrát porazili Coyotes, nicméně předcházely tomu čtyři prohry v řadě.

