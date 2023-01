V noci na čtvrtek tři zápasy. Do akce jde Detroit či Dallas

Program v noci na čtvrtek čítá pouhé tři zápasy. Po semifinále českých mladíků na juniorském šampionátu však po chvilce oddechu začíná první zápas noci mezi Detroitem a Devils. V akci bude také Minnesota s Tampou a Anaheim ve čtyři vyzve Dallas.

V jednu hodinu ranní začne souboj mezi Detroitem a New Jersey. Red Wings se momentálně nachází na 20. pozici v celé lize, zezadu se však na Křídla dotahuje Ottawa či St. Louis. Z posledních čtyř zápasů však nezvládl Detroit jen jeden jediný, a to proti Buffalu. Co se však celku ze státu Michigan nedaří, jsou přesilové hry, jejich úspěšnost je necelých 16 %.

Ďáblové z New Jersey na tom s využíváním přesilovek nejsou o moc lepší, jsou jen o pár desetinek úspěšnější. Celkově se celek z Newarku v prosinci trochu zasekl. Z posledních pěti zápasů slavil vítězství pouze dvakrát, naposledy si připsal bod za nájezdy proti Carolině. Půjde o třetí vzájemný souboj v ročníku, předchozí dva zápasy ovládli Devils poměrem 6:2 a 5:2.

O půl čtvrté ráno půjde do akce Minnesota, která přivítá Tampu. Parta kolem Kirilla Kaprizova se v tabulce celé ligy nachází na 14. příčce, v prosinci předvedla šňůru šesti výher, po ní však střídavě Wild vyhrávají a prohrávají. Naposledy uspěli na ledě St. Louis.

Lightning také pomalu stoupají tabulkou, aktuálně mají sérii čtyř výher v řadě, když po třech domácích výhrách navázali venku proti Chicagu. Týmovou produktivitu Tampy vede Nikita Kučerov. Půjde o souboj dvou velmi dobrých týmů na přesilovky, oba celky patří v této speciální dovednosti k nejlepším v lize. Co se týče oslabení, v nich je o pár procent úspěšnější Tampa. Půjde o první měření sil v ročníku.

Druhý nejlepší celek Západu proti druhému nejhoršímu, to bude souboj Dallasu s Anaheimem. Ducks se stále plácají v dolních patrech ligy, není se čemu divit. Anaheim má nejvíce obdržených gólů, nefungují oslabení ani přesilovky a občasný záblesk neskutečných nápadů v podání Trevora Zegrase tento celek zatím nespasí.

Na druhé straně stojí Stars, kterým se letos daří poměrně slušně. Naposledy sice narazili na LA, které jim přerušilo sérii čtyř vítězných zápasů v řadě, ale jinak se jim stále vede poměrně dobře. Navíc patří ke špičce ligy i ve speciálních formacích, velmi kvalitní oporu mají v brance a tento celek NHL baví. Půjde o druhý vzájemný duel v aktuálním ročníku, začátkem prosince Dallas vynuloval Anaheim.

Program zápasů:

01:00 Detroit Red Wings – New Jersey Devils

03:30 Minnesota Wild – Tampa Bay Lightning

04:00 Anaheim Ducks – Dallas Stars

Share on Google+