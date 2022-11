V noci na pondělí se bude hrát na šesti stadionech. Do akce půjde hned několik českých hráčů

Po vydatném sobotním přídělu utkání na nás NHL chystá pouze půltucet bitev. Dobrou zprávu je, že i přes to uvidíme na ledových kolbištích nemalý počet zástupců pocházejících z České republiky. Už v 19:00 se střetne Philadelphia s Dallasem, kde by mohl naskočit Lukáš Sedlák proti dvojici Radek Faksa a Matěj Blümel. Na led znovu vyjede David Pastrňák s Davidem Krejčím a chybět by neměli ani Tomáš Hertl s Filipem Chytilem.

Ve velmi atraktivní čas startuje bitva Letců se Stars. Flyers mají ještě v nohách prohraný duel s Ottawou a museli tedy rychle zregenerovat a připravit se na další střetnutí před domácím publikem. Svěřenci Johna Tortorelly budou chtít napravit své druhé zaváhání v řadě a udržet kontakt v našlapané Metropolitní divizi. Stále jim však chybí zraněné hvězdy jako James van Riemsdyk nebo Ryan Ellis. Stars po sérii tří vítězství narazili ve Winnipegu a vítězná nebyla ani premiéra Matěje Blümela, kdy Dallas padl v přestřelce se San Jose. I tak se ale tým drží v nejlepší společnosti Centrální divize.

Medvědy a Canucks čeká v 00:00 back-to-back zápas. Zatímco Boston znovu zvítězil a prohloubil krizi Sabres, tak Canucks ztratili slibně rozehraný zápas ve druhé třetině a dál se propadají tabulkou Pacifické divize. Na poslední postupovou pozici ztrácí Vancouver již sedm bodů, a i přes velkou formu J. T. Millera to s Kosatkami nevypadá vůbec dobře. Bruins si zatím nepřipouštějí stárnutí jádra mužstva a v obrovské fazoně vládnou Východní konferenci.

Ve stejný čas na led vyjedou i Divočáci z Minnesoty, kteří se postaví na odpor Žralokům. Sharks konečně prolomili nepříjemné období, které provázelo pět porážek v řadě a v gólově bohaté bitvě přehráli Stars. Malý záchvěv ale zatím nestačí. San Jose se sice může radovat ze znovu nalezené formy Erika Karlssona a nepolevujícího Tima Meiera, či Tomáše Hertla. To ale k týmovému úspěchu nestačí. Tým se zatím potácí s Kačery u dna Pacifické divize. Wild se snaží zuby nehty držet divoké karty a být neustále v kontaktu se Stars a Avalanche.

V 1:00 se budou chtít na vítěznou vlnu vrátit Jezdci a Kojoti. Jednomu celku to určitě vyjde. Arizona po několika skalpech papírově silnějších soupeřů už dle očekávání nedokázala vzdorovat úchvatně hrajícím Devils a Rangers naopak po rozstřílení Detroitu klopýtli s Predátory. New York po několika prohrách přišel o divokou kartu a bude muset přidat, aby ustál konkurenci v Metropolitní divizi. Coyotes jsou sice mimo postupové pozice, ale vzhledem ke kvalitě kádru zatím hrají nad rámec očekávání.

Souběžně startuje také měření sil Lighting s Capitals. Ti se utkají podruhé v krátkém sledu. Předešlý duel jasně vyhrála Ovečkinova parta, která si na soupeři smlsla poměrem 5:1. Tampě nestačila ani střelecká převaha. Její nevyrovnané výkony ji v Atlantické divizi poslaly až na šestou příčku a finalista minulého finále se tedy zatím hledá. Jádro Washingtonu už má nejlepší léta za sebou a zatím se marně snaží dostihnout své konkurenty.

Winnipeg po velkém zaváhání s Calgary bude chtít složit reparát proti Seattlu. Start klání je na programu ve 2:00 a fanoušci se mohou těšit na bitvu těžkých vah předních celků Západní konference. Jets mohou navíc zaútočit na pozici výtečně hrajících Krakenů, na něž jim chybí pouhý bod. Seattlu právě skončila úctyhodná šňůra výher čítající pět duelů. Winnipeg je na tom obdobně, jelikož nebodoval poprvé po sedmi duelech.

