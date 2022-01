V noci nás čeká pět zápasů! Zastaví Boston rozjeté Colorado?

NHL dnes v noci bude lehce odpočívat, ale i přesto pořád bude k vidění dost duelů. Bojovat budou hlavně celky ze středu tabulky, zlatým hřebem noci však bude souboj Colorada a Bostonu. Pokud nastoupí Pavel Francouz, bude v tomto duelu usilovat o třetí nulu v řadě. David Pastrňák naopak bude chtít prodloužit gólovou sérii.

Toronto se poslední dobou nemůže dostat do optimální formy, o čemž hovoří i fakt, že nedokáže vyhrát dvakrát za sebou, nedávno dokonce padlo s poslední Arizonou. Anaheim se naopak vrací na vítěznou vlnu, v posledních dvou duelech získal cenné skalpy Bostonu a Tampy Bay. Mírným favoritem ale pořád budou domácí Maple Leafs.

Poslední výsledky Washingtonu nejsou vůbec ideální, Capitals se tak dokonce propadli až na šesté místo Východní konference. Alexandr Ovečkin však pořád zapisuje jeden bod za druhým, ačkoliv z prvního místa produktivity ho sesadil Leon Draisaitl. Vrátí se na tento prestižní post?

San Jose se nachází uprostřed bojů o play off, ale ty mu aktuálně nevychází podle představ. Sharks z posledních čtyř duelů vyhráli pouze jeden, přičemž to bylo ještě na domácím ledě. Následovali dvě venkovní porážky, naposledy dokonce 1:7 s Tampou. Ani proti Washingtonu to tým Tomáše Hertla nebude mít o moc jednodušší.

Chicago a Detroit mají obdobné počty bodů, ale jejich postavení v tabulce je poměrně rozdílné. V tomto duelu však můžeme očekávat velmi vyrovnanou bitvu, kterou může urvat naprosto kdokoliv. Ani jednomu týmu se totiž příliš nedaří, Red Wings padli dvakrát v řadě a Chicago dokonce čtyřikrát. Dnešnímu vítězi se tak pořádně uleví.

V ranních hodinách se můžeme těšit na nejzajímavější zápas. Colorado vyhrálo už sedm zápasů za sebou a pevně se usadilo na prvním místě Západní konference, k čemuž nejvíce pomáhá Nazem Kadri, který je pátým nejproduktivnějším hráčem celé soutěže. Boston však Lavinu rozhodně může zastavit, mírným drnem v oku je sice poslední prohra s Anaheimem, avšak velký tahoun posledních zápasů David Pastrňák i nadále dává pravidelně góly. Dnes by tak jeho branka klidně mohla být rozdílová.

Kompletní program

01:00 Columbus Blue Jackets – Calgary Flames

01:00 Toronto Maple Leafs – Anaheim Ducks

01:00 Washington Capitals – San Jose Sharks

01:30 Detroit Red Wings – Chicago Blackhawks

04:00 Colorado Avalanche – Boston Bruins

