V nohách má 18letý quarterback už 210 mil, dál láme rekordy. Měl jet do Milána, zní éterem

Aby Calderovu trofej získali dva roky po sobě beci? To se v novodobé historii NHL ještě nestalo. Je ale reálné, že tentokrát už k tomu dojde... Na Lanea Hutsona by mohl navázat zázračný teenager ve službách newyorských Islanders Matthew Schaefer. A nejen díky tomu, že čerstvě překonal další dva historické milníky - když dvakrát skóroval proti Montrealu, obral Denise Potvina o klubové střelecké maximum pro nováčka na postu obránce. S 18 góly vytvořil také ligový rekord pro 18letého zadáka, předčil Phila Housleyho.
"Je to senzační hráč. Vůbec na ledě nepůsobí jako teenager."
Komplimenty v tomto duchu míří na adresu zatím poslední jedničky vstupního draftu NHL často. Pravidelně. Ze všech stran... Naposledy smekl Sam Montembeault, zkušený gólman Canadiens.
Ten původně mohl pomýšlet na nominaci na olympijské hry, jako trojka byl loni na Four Nations Face-off, ale nikoho nešokovalo, když před ním dostali přednost jiní.
Vstup do sezony měl hrůzostrašný.
Čí nenominace ovšem budila rozruch, jistě tušíte. Ano, Schaefera si pod pěti kruhy přáli všichni příznivci ofenzivního hokeje. A ukázalo se, že nešlo jen o prvoplánové přání vychutnat si gólové hody.
Schaefer by byl dobrou pojistkou pro případ, že by někdo z beků, kteří rádi hrají s pukem, kvůli zranění vypadl. Stalo se, Josh Morrissey nemohl Kanadě pomoci. A jeho roli těžko mohl zastoupit přece jen už pomalejší veterán Drew Doughty.
"Měli vzít Schaefera. Neměli pro takový případ adekvátní náhradu. Doughty už na tuhle úlohu jednoduše neměl," povídal bývalý hokejista a dnes televizní expert Nick Kypreos.
Tentýž názor má i uznávaný novinář James Mirtle, přičemž ještě zaznělo, že dostupné alternativě (Shea Theodore) příliš nevěřil Jon Cooper a nedal mu dost minut...
Každopádně minulost nikdo nepřepíše, Kanaďané se s z ní alespoň mohou poučit. Příště dají Schaeferovi valem jen stěží, obzvlášť pokud bude dál platit trend bruslivého, technického a kombinačního hokeje.
To vše jsou přednosti rodáka z ontarijského Hamiltonu.
Mimochodem, věděli jste, že z celé ligy má na kontě nejvíc naměřených úseků, kdy zrychlil alespoň na 20 mil za hodinu (208)? 22 mil pak překonal osmadvacetkrát, což ho řadí na druhé místo v NHL. Za Jakea Sandersona (29).
Nejde jen o rychlost. Schaefer dělá dojem i obdivuhodnou schopností odehrát obří porce minut, vždyť už devětkrát odehrál minimálně 27 minut. Mezi zelenáči je to dominantní počin, ze všech ostatních zapsal tolik minut za večer už jen Alexandr Nikišin. Jednou...
Pro Patricka Roye, trenéra Islanders, je jednoduše nepostradatelný.
Při svých střídáních hýří Schaefer aktivitou, ze všech ligových nováčků má na kontě nejvíce střel (140). Na svém postu je v NHL osmý, v newyorské kabině třetí.
Vyniká přesností svých ran, odbruslí spoustu mil. Celkem jich má na kontě už přes 210, což mu stačí na TOP10 v rámci zámořské soutěže. "Spíš než obránce je to takový quarterback," výstižně pojmenovává Schaeferův ohromující vliv na dění na kluzišti Montembeault.
Nelze nesouhlasit.
Do konce základní části muže překonat další mety, třeba 23 gólů v podání Briana Leetche, nováčkovský rekord mezi "D". Pálí často a tuze efektivně.
I to je ovšem jen jedna ze složek jeho hry, kterou je zážitek pro hokejové fajnšmekry sledovat. Skvěle akce zakládá, vytváří. Skoro, nebo snad i lépe, než Morrissey...
