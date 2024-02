V osmatřiceti na olympiádu? Crosby nechce jet za zásluhy, může završit hattrick

S Kanadou vyhrál, co se dalo. Mistrovství světa juniorů i dospělých, Světový pohár i olympijské hry. Zlaté placky s pěti kruhy má dokonce dvě, první ve Vancouveru zařídil ikonickým vítězným gólem v prodloužení, druhou ze Soči zase přivezl jako kapitán. Sidney Crosby je zkrátka národní hrdina. A pro mnohé fanoušky se jeví nepředstavitelné, že by na dalších OH chyběl. Sám lídr pittsburských Tučňáků ale pokorně říká: „Flek si musím vybojovat svými výkony.“

Kanadský „golden boy“. Zlatý chlapec.

Přesně takovou vizitku Crosby má. Že by za dva roky v Miláně chyběl? Když se tolikrát osvědčil, jde o hrající legendu i špičkového lídra a stále válí? To je opravdu takřka nemyslitelné.

Musela by mu v dalších dvou letech odejít forma. Snad ještě víc než jeho generačnímu rivalovi, Alex Ovečkin připomíná v osmatřiceti umanutého starce sobecky se honícího za rekordním zápisem.

Devět gólů za polovinu základní části ovšem není tempo, jakým může Waynea Gretzkyho dostihnout. Mnohdy působí na ledě křečovitě a až trapně vypadá jeho figura svědčící o tom, že za Gretzkym se žene především slovy.

Crosby má jinačí přístup. Těžko byste našli většího profíka. Navíc je mnohem všestrannější. A tak se nedivte, pokud bude i v olympijské sezoně sbírat bod na zápas. Kanadě by pak pomohl i jinak, třeba na vhazování.

Víte, že jich trojnásobný vítěz Stanley Cupu vyhrál v tomto ročníku téměř 60 procent? Fantastická bilance.

„Moc rád bych na olympiádu jel. Uvidím ale, jak na tom herně budu. Nechci jet za zásluhy, místo na soupisce mi určitě jen tak nespadne do klína. Musím si o něj říct svou hrou,“ zní Crosbyho mentální nastavení.

Nebude spoléhat na jmenovku na zádech, to by mu nebylo vlastní. I tak je šance, že pojede, v tuto chvíli vysoká. Napodobil by Martina St. Louise, kterého v roce 2014 vedl jako kapitán. I „Martymu“ bylo osmatřicet.

Ač Crosby uspěl na vícero mezinárodních turnajích, ničeho si nepovažuje tolik, jako právě zlatých medailí z olympijských her. Turnaj nejlepších proti nejlepších, navíc v době, kdy jsou všichni rozehraní, to mu jednoduše imponuje.

„Z vlastní zkušenosti mohu říct, že je to výjimečná záležitost. Těžko byste hledali lepší hokej.“

Dvakrát se z velkolepé akce vracel jako šampion. V Miláně může zkompletovat hattrick. Jako první Kanaďan a teprve druhý muž po legendárním sovětském brankáři Vladislavu Treťjakovi.

