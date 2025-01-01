V San Jose ztratili trpělivost. Chtějí úspěch, majitel nechce o prohrách ani slyšet

11. října 13:00David Zlomek
Majitel San Jose Sharks Hasso Plattner po letech mlčení znovu promluvil. A dal jasně najevo, že má dost proher. Německý miliardář, který vlastní klub už od roku 2010, otevřeně přiznal frustraci z posledních sezon a naznačil, že trpělivost s nekonečnou přestavbou se blíží ke konci.
„Doufám, že nebudeme muset jít po McKennovi. Žádný McKenna!“ prohlásil s odkazem na vysoce ceněného juniora Gavina McKennu, který je považován za jasnou jedničku příštího draftu.
Jeho slova znamenají jediné, Sharks neplánují „tanking“, tedy záměrné prohrávání kvůli lepší pozici v draftu. A to přesto, že právě tohle by mnozí fanoušci považovali za logickou cestu po šesti letech utrpení. Klub, který byl od roku 1997 až do roku 2019 téměř synonymem pro stálou účast v play off, se od té doby propadl na ligové dno.
Zlom přišel v roce 2022, kdy byl generálním manažerem jmenován Mike Grier. Od té doby se Sharks pustili do kompletní přestavby a začali sázet na mladé hráče. Plattner teď mluví o naději, kterou vidí především v Macklinu Celebrinim, jedničce draftu z roku 2024. „Jsem z něj nadšený,“ řekl. „Umí všechno. Ale hlavně dělá všechno pro ostatní. Pomáhá spoluhráčům, vede je. Je to lídr.“
Celebrini je součástí nové generace, do které patří i Will Smith a William Eklund, kteří už pravidelně nastupují v NHL. Další talenti, jako Michael Misa a Sam Dickinson, na svou šanci zatím čekají. Právě Dickinson, podle Plattnera, naplňuje jeho hlavní představu o budoucnosti týmu.
„Dickinson byl tak dobrý, že mě až mrzelo, že ho nezařadili do sestavy,“ přiznal majitel. „Ale chápu důvody a respektuju to.“
Plattner přesto nechce, aby se klub unáhlil. Ví, že klíčem k úspěchu je trpělivost, ale zároveň zdůrazňuje, že letošní sezona by měla být poslední bez ambicí na play off. „Ne, letos nečekám postup,“ řekl upřímně. „Ale příští rok už bychom měli být blízko. Dickinson bude připravený, Misa taky. Nechci, abychom je teď tlačili do něčeho, na co ještě nejsou připraveni.“
Navzdory všem neúspěchům Plattner věří, že Sharks se vydali správným směrem. „Jsme na dobré cestě,“ uzavřel. „Jestli dosáhneme toho, co si přeju, to se teprve uvidí. Ale konečně to dává smysl.“
