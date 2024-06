V sázce bývala Alberta, teď Stanley Cup. Pro Tkachuka s Bennettem ožívá rivalita

Šestiletý Connor McDavid šermující se stejně starým Samem Bennetem minihokejkami? Ano, to byly první duely mezi pozdějšími soupeři v Bitvách o Albertu. Nyní jsou oba Kanaďané oporami finalistů Stanley Cupu. I to je jeden z poutavých příběhu právě začínající série mezi Edmontonem a Floridou.

Vyrůstali nedaleko sebe 30 mil od Toronta, přibližuje reportér Mike Zeisberger Bennettovo a McDavidovo dětství.

Váleli vedle sebe coby žáci, v jednom útoku, sehraný tandem.

Z prvně jmenovaného vyrostla čtyřka draftu roku 2014, ten druhý šel o rok později z prvního fleku. Rozebrali si je tradiční rivalové - Flames a Oilers a rázem z letitých spoluhráčů udělali soky.

Že střety obou klubů jsou třaskavé, plyne jaksi už z podstaty. Ropa a oheň, to je výbušná kombinace. A stejný esprit má také herní styl Matthewa Tkachuka, který přibyl do "Battle of Alberta" krátce po McDavidovi s Bennettem.

Ti tři se utkávali roky. Pravidelně, intenzivně, za emotivních projevů zaplněných tribun.

V NHL nenajdete příliš silnějších nepřátelství než toho mezi Edmontonem a Calgary. Finálovým bojům dodá Tkachukova a Bennettova historie další náboj, další jiskru.

"Ale můj vztah s Olejáře už není tak horký, jako když jsem hrál za Plameny. Už to není nenávist. Finále Stanley Cupu je ovšem výživné proti komukoliv," povídá Tkachuk, asi největší eso Panterů.

Tradičně rezervovaně hovoří McDavid. "Dobře se známe. Jejich důrazná hra mě nepřekvapí," povídá fenomenální forvard s číslem 97.

Na Bennetta vzpomíná v dobrém.

"Vyrůstali jsme se Sammym. Hráli jsme spolu hokej, spoustu času jsme strávili i s minihokejkami a další zábavou. Dlouho jsme nastupovali bok po boku. Je trochu bláznivé, že teď stojíme proti sobě."

V sérii, kde není kam uhnout. Jeden z kamarádů bude křepčit se stříbrným pohárem. Druhý v sobě bude dusit prohru. Jak těžké to je?

"Tohle je nejhorší den mého života," smutnil před lety jejich vrstevník David Pastrňák.

A co McDavid a Tkachuk? V play-off už se potkali a byla to show "McJesuse". Calgary vyprovodil s Edmontonem v pěti zápasech, bral 12 bodů. "Chucky" se sice blýskl v úvodní partii hattrickem, pak byl ale z ledu vymazán.

Od té doby ale šel herně ještě nahoru a naučil se, jak se hraje ve vřavách o Stanley Cup. Floridu dvakrát za sebou dotáhl až do finále díky skloubení šikovnosti, důrazu, drzosti i mazanosti. Vliv na týmový úspěch má jen málokdo větší.

Bennett se mu, co do herního projevu, v mnohém podobá.

A fyzická hra je vlastní prakticky všem Panterům. "Opravdu tvrdě hrál i Vancouver. Počítáme s tím, tohle je play-off," nedělá si McDavid vrásky z floridské agresivity.

Ne, z něj palcové titulky nedostanete. Chce se soustředit na sebe i svůj mančaft, až nečekaně zrale působí i Tkachuckova vyjádření. Loňský krach ho poučil.

Tentokrát nechce podlehnout nadšení z postupu do finále. Mnohem více má na paměti, že práce ještě není hotová. Že ještě čtyři kroky chybí.

