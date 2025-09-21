NHL.cz na Facebooku

V soutěžích šesti zemí: Hokej nenarušila ani válka. Kdo vyhrával tituly?

22. září 7:45

Redakce NHL.CZ

Byly to první ligové sezony. Znáte příběhy hokejových klání na území Československa v letech 1937-45? Někdy je ovlivnilo počasí, jindy druhá světová válka. O to více zajímavostí nabízí – individuálních i týmových.

Někteří předchůdci dnešních extraligových klubů se již tehdy nacházeli na předních příčkách. Jiné tradiční hokejové týmy, třeba LTC nebo německé mančafty, už dnes neexistují. Třicátá a čtyřicátá léta proto nesou spoustu fascinujících osudů od ledu i z každodenního života hokejistů (a legend reprezentace).

Vydejte se s námi do této minulosti s knihou V SOUTĚŽÍCH ŠESTI ZEMÍ, která mapuje roky 1937-45 z hokejového hlediska na celém území Československa. Překvapivé protesty, zákulisní bitvy, osudy hráčů a postupná proměna hry... Zatímco probíhal největší ozbrojený konflikt v dějinách lidstva, lední hokej získával svou tvář.

Kromě historické knihy nabízí Marken.cz také památku na SENZAČNÍ TITUL KOMETY. Mistrovské zážitky popisují Michal Postava, Jan Ščotka, Michal Gulaši, Peter Mueller, Jakub Flek, Hynek Zohorna i kouč Pokorný a majitel Zábranský.

Nechybí ani reakce známých osobností, předmluva Lukáše Dostála a mnoho příběhů i fotografií cesty za titulem. Knihu se 14 rozhovory objednáte na webu Marken.cz za 449 Kč – s možností osobního převzetí v Brně na Malinovského náměstí 603/4.

Na webu Marken.cz naleznete také knihu Cesta za mistrovským doublem (o titulech Komety 2017 a 2018) za cenu 100 korun.

V nabídce je i Srdce mistrů: Zlatá Praha 2024 o mimořádném mistrovství světa za pouhých 283,- Kč. Také tyto knihy lze osobně vyzvednout v Praze či v Brně.

