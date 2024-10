V Torontu řeší smlouvy. Na stole je Marner, řeší se i důležitý bek

Než Toronto Maple Leafs nastoupí do ostrých zápasů, možná bude potřeba podepsat ještě jednu smlouvu. Novinář Nick Kypreos nedávno uvedl, že Toronto a obránce Jake McCabe možná do konce týdne dokončí prodloužení smlouvy. Na stole jsou ale další dva hráči.

„Jediná věc, kterou jsem slyšel, je, že se potenciálně blíží prodloužení smlouvy s Jakem McCabem, možná ještě před začátkem sezony,“ uvedl Kypreos. „Slyšel jsem, že jednání jsou na dobré cestě. Teď se ještě možná diskutuje o tom, na jak dlouhou dobu a možná, že ještě může kolísat plat. Ale řekl bych, že by neměl problém hned v příští sezoně podepsat na 30 milionů dolarů za šest let.“

Smlouva takového rozsahu by znamenala jen mírné zvýšení platu McCabea, který vstupuje do posledního roku čtyřleté smlouvy na 16 milionů dolarů původně podepsané s Chicagem.

Rozhodujícím faktorem může být délka, protože šestiletá smlouva by McCabea zavedla do jeho 37 let, což by se pro Maple Leafs mohlo ukázat jako příliš dlouhá doba. Těžko se dá však s jeho požadavky polemizovat, protože McCabe zapadl do systému Toronta jako ulitý od momentu, kdy tam byl v sezoně 2022/23 vyměněn z Blackhawks.

McCabe ale není sám, koho budou muset v Torontu řešit.

„Ne, přinejmenším na několik hráčů se nakonec bude muset v určitém okamžiku tohoto roku zaměřit, ale Maple Leafs dělají vše pro to, aby se o smlouvách nemluvilo veřejně,“ dodal Darren Dreger.

Jedním z nich je i mladík Matthew Kniese. „Je vidět, že v budoucnu bude mít na Toronto vliv. Mezi Kniesovým agentem a klubem zatím skutečně neproběhl žádný smysluplný dialog. Možná se to ke konci roku rozhoří,“ přemýšlel ještě.

Středobodem zájmu ale bude pochopitelně Mitch Marner. On, jeho agent Darren Ferris a GM Brad Treliving při zahájení kempu Toronta dali jasně najevo jednu věc: budou se snažit co nejvíce zmírnit rétoriku kolem nadcházejícího dění.

Někteří hráči jsou přesvědčeni, že jakmile začne základní část, nemělo by se o ničem vyjednávat. Cítí to tak i on?

„Nevím, jestli bych to řekl,“ odpověděl sám hráč. „V mém zájmu je, pokud to nebude opravdu důležité, nechat svého agenta a generálního manažera, aby vše vyřešili a domluvili. Já se budu soustředit na hokej a snažit se pomoci týmu vyhrávat.“

