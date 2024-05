V Torontu se prý chystá změna. Vedení zatoužilo po Berubem

Je předmětem debat, jestli se v Torontu budou dít velké změny. Tou největší by měl být pohyb na trenérském křesle. Náhrada ze Sheldona Keefea? Maple Leafs by prý rádi podepsali Craiga Berubeho.

Je logické, že v létě dojde v Torontu ke změnám. Vyřazení klubu v prvním kole rozhodně nepomůže generálnímu manažerovi Bradu Trelivingovi, který bude muset učinit několik důležitých rozhodnutí.

Vyměnit Marnera? Vykoupit Tavarese? O těchto dvou možnostech se v poslední době hovoří. Budoucnost Sheldona Keefa však není u Leafs zdaleka jistá, přestože loni v létě podepsal v Torontu dvouleté prodloužení smlouvy. A jeho potenciální náhradou je fanouškům známý muž.

Hodně se totiž mluví o Craigu Berubeovi, jenž v roce 2019 dovedl Blues ke Stanley Cupu a má ještě rok platnou smlouvu, která mu vynáší necelé 4 miliony amerických dolarů.

„Pokud se generální manažer Leafs Brad Treliving rozhodne pro změnu na trenérském postu, jedním z favoritů by měl být bývalý kouč St. Louis Blues Craig Berube,“ píše novinář David Pagnotta.

A nejen on. V Kanadě se Berubeovo jméno skloňuje čím dál víc.

Bruce Garrioch napsal, že Berubeho zajímala práce v Ottawě, tam se ale prostor příchodem Travise Greenea uzavřel. Hovořil i s šéfem New Jersey, ale tam to na dohodu zatím také nevypadá. To však nemusí vadit.

„Pokud Leafs vyhodí Keefea, pak by byl Berube hlavním kandidátem na tento post. Velmi si potrpí na zodpovědnost a dokázal by udělat ty správné kroky, aby pomohl jakémukoli týmu dostat se na vyšší úroveň,“ píše novinář pro Ottawa Citizen.

Podobné hlasy slyší i Darren Dreger, jedno z nejrespektovanějších jmen v kruzích zámořských sportovních novinářů. „Je více pravděpodobné než méně, že dojde ke změně na lavičce. Berube je kandidátem číslo jedna, Leafs chtějí zkušenost,“ říká.

Dopadne to?

Share on Google+