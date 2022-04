V Torontu se těší na souboj Matthewse s Ovečkinem, Vegas potřebuje bodovat v Calgary

Hned dvanáct utkání přinese nejlepší hokejová liga světa ze čtvrtku na pátek. Zajímavá bitva se očekává v Torontu, kde proti sobě nastoupí dva ostrostřelci - Auston Matthews a Alexandr Ovečkin. Nic jistého stále není na Západě, kde budou ze všech sil hájit postupové příčky Edmonton, Nashville a Dallas, přiblížit se jim zkusí Vegas.

Boston bojuje o co nejlepší postavení pro play-off. Stále ještě bez Davida Pastrňáka se Medvědi pokusí přerušit sérii dvou porážek v řadě doma proti Ottawě. Ve stejný čas, tedy v jednu hodinu ranní, odstartuje dalších pět utkání. Pěknou podívanou slibuje souboj Matthewsova Toronta proti Ovečkinovu Washingtonu. Americký útočník se blíží metě šedesáti vstřelených gólů v sezóně, ten ruský atakuje padesátku a v historickém hledisku pomalu, ale jistě začíná dotírat na druhého Gordieho Howea.

Carolina si prošla menší výsledkovou krizí, ale je zpět na vítězné vlně a proti Detroitu zaútočí na třetí výhru za sebou. Vítěz posledních dvou ročníků, Tampa Bay, přivítá na domácím kluzišti Anaheim, Tučňáci z Pittsburghu budou chtít vrátit newyorským Islanders dva dny starou porážku a šestizápasovou sérii vítězství držící St. Louis zkusí přerušit Buffalo.

Bohatý program pokračuje i od dvou hodin. Do akce se zapojí na Západě o play-off usilovně bojující Dallas, který drží sedmou příčku a v cestě za dalšími dvěma veledůležitými body stojí Minnesota. První nepostupovou pozici momentálně okupují hokejisté Vegas, kteří se v případě vítězství v Calgary dotáhnou k Los Angeles na rozdíl jediného bodu.

Přímý souboj o páté místo Západu svede Nashville s Edmontonem, v zápase dvou jistě nepostupujících celků změří síly Chicago se San Jose. Colorado den poté, co nadělilo devítku Los Angeles, hostí v denverské Ball Areně Ďábly z New Jersey a poslední střetnutí odstartuje ve čtyři ráno, Vancouver pro zachování nadějí na postup do play-off potřebuje doma zdolat trápící se Arizonu.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+