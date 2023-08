V zámoří mají jasno. David Krejčí v NHL dohrál

Sága kolem Patrice Bergerona je vyřešena, teď zbývá dořešit Davida Krejčího. Jeho budoucnost je zahalena v mlze. On sám v rozhovorech říká, že by si moc rád zahrál na domácím mistrovství světa. Ale klubový hokej? V zámoří mají jasno.

Sedmatřicetiletý Krejčí, který v sezoně 2021/22 hrál v české lize za Olomouc, se vrátil do týmu Bostonu a v 70 zápasech zaznamenal 16 gólů a 40 asistencí. Objevily se zvěsti, že by se Krejčí mohl vrátit do Česka a hrát za Olomouc v následujícím ročníku, nicméně to dle zámořských médií není ve hře.

"Možná si zahraje za národní tým, ale jinak skončil," cituje svůj zdroj novinář Jimm Murphy z portálu Boston Hockey Now.

Zdroj také uvedl, že Krejčí své oznámení učiní velmi brzy, ale prý nemáme čekat žádné fanfáry. Bude to střídmé loučení, protože NHL a Bruins už jednou opustil.

Médii byl na konci sezony Krejčí mnohokrát dotázán na svou hráčskou budoucnost a dal jasně najevo, že ve hře je buď elitní liga světa, nebo konec.

"Ne, teď je to buď návrat do NHL, nebo konec," měl Krejčí jasno. "Pokud se vrátím, to bude do NHL. Udělal jsem krok do Česka, měl jsem z toho radost. Nelituji ničeho. Pokud bych v hokeji pokračoval, byla by to NHL. Samozřejmě, že by to byli Bruins."

Pokud se naplní spekulace a přijde konec, byla to pro centra, kterého Boston draftoval v roce 2004 ve druhém kole, pořádná jízda.

V 1032 zápasech v NHL si Krejčí připsal 231 gólů a 555 asistencí. Vynikal zejména v play off, kde vyhrál bodování Bruins nejen během jejich tažení za Stanley Cupem v roce 2011, ale také, když Bruins prohráli s Chicagem ve finále v roce 2013.

Uvidíme ho alespoň na mistrovství světa?

