Devětadvacetiletý Connor Brown prožil nejhorší sezonu kariéry. Před loňským ročníkem byl vyměněn z Ottawy do Washingtonu a celku z hlavního města Spojených států amerických měl pomoct v cestě do play-off. Capitals si od něj slibovali perfektní hru v oslabení, určitý přísun kanadských bodů a minimálně na začátku sezony náhradu za zraněného Toma Wilsona. Nic z toho se ale nestalo.

Brown se totiž ve čtvrtém zápase sezony zranil a v dresu Washingtonu se už neukázal. V utkání s Vancouverem si poranil křížový vaz a de facto hned po prvním vyšetření bylo jasné, že sezona 2022/23 pro něj skončila.

Chvíli to vypadalo, že by se při troše štěstí mohl vrátit na play-off, nicméně do vyřazovací části se Washington nedostal. Pro Browna to byla dvakrát větší smůla také z důvodu, že mu letos končila smlouva, zranění jej tak bezesporu připravilo o větší peníze.

Zlatý medailista z MS 2021 se tedy stal nechráněným volným hráčem. Téměř okamžitě po něm sáhl Edmonton, který pro něj navíc připravil velice zajímavou smlouvu. Brown sice podepsal jen na rok za pouhých 775 tisíc dolarů, dalších 3,25 milionu dolarů si ale může vydělat jako bonus.

Pokud se po dlouhém zranění vrátí do formy, určitě se kanadskému mužstvu vyplatí. „Pro začátek s ním počítáme do prvních dvou formací,“ má jasno generální manažer Oilers Ken Holland. „Je to skvělý hokejista, za sebou už má pár dvacetigólových sezon. Vím, že je nadšený z toho, že se k nám připojí.“

Bodejť by nebyl, když znovu po devíti letech obnoví úspěšnou spolupráci s Connorem McDavidem. Oba Connorové spolu nastupovali za Erie Otters v OHL v sezonách 2012/13 a 2013/14. McDavid dokonce po Brownovi převzal kapitánské céčko.

„S Connorem se znám už dlouho, máme společné, že oba chceme vyhrávat,“ říká Brown. O chemii mezi dvěma forvardy mluvil také manažer Holland.

„Několikrát jsme si s Connorem McDavidem sedli a debatovali jsme o přednostech Connora Browna. Dal mi o něm skvělé reference. Vím, že nerad prohrává, zároveň je hodně odhodlaný a je maximálním profesionálem,“ doplňuje šéf Oilers.

Vše nasvědčuje tomu, že pokud bude Brown zdravý, mohl by být skvělou posilou. V zámoří se okamžitě začalo debatovat o jeho roli v první formaci právě po boku McDavida a Zacha Hymana. Druhou lajnu by pak měli tvořit Evander Kane, Leon Draisaitl a Ryan Nugent-Hopkins.

Kromě Browna se Olejáři na trhu volných hráčů zatím dohodli také s Lanem Pedersonem, Drakem Caggiulou, Benem Gleasonem a Noelem Hoefenmayerem. O den dříve prodloužil kontrakt Mattias Janmark.

