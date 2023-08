Vancouver nechá Lekkerimäkiho rozvíjet ve Švédsku

Jonathan Lekkerimäki byl vybrán jako patnáctý v pořadí na draftu v roce 2022. Jeho talentu si všiml Vancouver, který jej zatím nechal rozvíjet ve Švédsku. Uplynulá sezona pro něj nebyla vůbec snadná, naopak byla plná výzev i zdravotních trablí. Příští ročník bude švédský mladík pokračovat v domácím prostředí.

Uplynulá sezona byla pro devatenáctiletého mladíka opravdu těžkou zkouškou. Během ročníku se totiž potýkal s přetrvávajícími následky mononukleózy, chvíli byl mimo kvůli otřesu mozku a také utrpěl zlomeninu nohy.

„Střídají se vzestupy a pády, ale musím říct, že letos jsem se toho hodně naučil,“ přiznal mladý Švéd v rozhovoru pro nhl.com. Zároveň poodhalil, že se ze začátku hodně soustředil na to, aby naplnil očekávání, která v něj Vancouver vkládal. „Postupem času jsem se naučil na to tolik nesoustředit,“ řekl Lekkerimäki.

Nakonec tak stihl naskočit do 29 zápasů základní části za druholigový celek Djurgårdens IF. V základní části posbíral pouhých devět kanadských bodů, v lepším světle se však ukázal v play off. Během patnácti duelů zapsal stejný počet kanadských bodů. Se svým týmem dokráčel až do finále, od postupu do nejvyšší ligy dělila Djurgårdens výhra v sedmém zápase finálové série, který však lépe zvládlo Modo.

„Měl jsem nějaké zranění, vrátil jsem se a měl jsem nové zranění, a pak jsem se v play off cítil docela dobře. Získal jsem sebevědomí a najednou šlo vše mnohem jednodušeji,“ popsal svou poslední sezonu Lekkerimäki.

Švédský mladík podepsal letos v květnu nováčkovský kontrakt s Canucks, kteří si velmi chválili jeho práci na rozvojovém kempu pro nováčky. „Letos vypadá jako úplně jiný hráč, je si sám sebou jistější. Vypadá rychlejší. Chápe, že musí klást důraz na trénink, na to, aby se zlepšoval, a to i v sezóně, když mu to zápasový program dovolí. Vypadá ale mnohem sebevědoměji,“ přiznal jeden z ředitelů pro rozvoj hráčů Vancouveru.

Během minulého ročníku Lekkerimäki hodně spolupracoval s někdejším útočníkem NHL Mikaelem Samuelssonem, který dostal na starost mladé hráče v organizaci Canucks. Mnoho práce spolu odvedli i během rekonvalescence po zranění nohy.

„Sebevědomí vychází z přípravy. Když hokejista vstřelí gól, cítí se sebejistě, ale to není všechno. Jonathan pracoval na tom, aby byl na play off silově připravený. Když byl zraněný, připravil se na to, že se stane mnohem lepším hráčem, než byl před Vánoci. Něco mi říká, že je na správné cestě. Ještě neskončil,“ promluvil Samuelsson. „Někdy je na něm vidět, že o sobě pochybuje. Ale já mu vždy říkám, aby byl trpělivý. Pokud to bude trvat pět let, tak to bude trvat pět let. Pokud to bude trvat dva roky, bude to trvat dva roky. Pokud ostatní lidé říkají, že je to zklamání, nechte je, ať si to myslí. Tohle je jeho cesta k úspěchu. Učení je klíčem ke všemu, a když se vám hned všechno daří, moc se toho nenaučíte.“

Lekkerimäki stráví příští ročník v nejvyšší švédské soutěži, kde bude oblékat dres celku Örebro HK. V týmu se setká s devatenáctiletým obráncem Eliasem Petterssonem, kterého si Canucks vybrali na draftu v roce 2022.

