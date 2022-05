Vancouver potvrdil trenéra pro příští sezonu. Chce pokračovat v budování

U Kosatek se pro začátek ročníku 2022/2023 trenér měnit nebude. Ostatně ani není důvod, poněvadž Bruce Boudreau ve druhé polovině sezony kanadský celek podstatně zvedl. Vancouver si pod jeho vedením připsal 32 výher z 57 zápasů.

Až do prosince to s Canucks vypadalo hrůzostrašně. Po nástupu sedmašedesátiletého trenéra se však situace začala měnit k lepšímu, neboť Vancouver nakonec bojoval až do posledních zápasů o účast v play-off. Obsadil desáté místo v konferenci s pětibodovou ztrátou na postupující Nashville.

Už začátkem května vyjádřil bývalý kouč Minnesoty, Anaheimu či Washingtonu přání zůstat: „Říkal jsem Patriku Allvinovi (generální manažer) a Jimu Rutherfordovi (prezident klubu), že tady chci trénovat i v příštím ročníku.“

Sen se mu splnil. Boudreau byl po aktivování opce spokojen. „Miluji tuto organizaci, miluji toto město, fanoušky a hráče. Jsem vděčný za možnost, kterou mi tady poskytli. Budeme pokračovat v budování,“ řekl.

Znovu bude pracovat s velmi perspektivním materiálem. Tým, v jehož středu najdeme brankáře Demka, obránce Hughese a útočníky Petterssona, Boesera, Horvata či Garlanda může mít to nejlepší ještě před sebou.

„Od příchodu k nám odvedl výtečnou práci. Těšíme se, že pod jeho vedením budeme pokračovat ve výkonech z druhé poloviny sezony,“ prohlásil na adresu trenéra manažer Allvin.

Vancouver by nutně potřeboval postoupit do play-off, chyběl v něm totiž šestkrát z posledních sedmi sezon. Povede se mu to už příště pod vedením Boudreaua?

