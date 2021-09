Vancouver se těší na dalšího mladíka. Zaválí Podkolzin?

Kádr Vancouveru Canucks patří k asi těm nejnabitějším, co se mladé síly týče. Jako první rozhodně vyvstane na mysl dvojice Quinn Hughes a Elias Pettersson, nicméně zapomínat by se nemělo například třeba na Nilse Höglandera. Od další sezony se k nim připojí další nadějný borec. Z Ruska totiž přichází Vasilij Podkolzin.

Před draftem roku 2019 byl mnohými skauty označován jako kandidát do top pětky draftu, nicméně tyto predikce se nenaplnily a mladý Rus se propadl až na desáté místo, odkud si ho vybrali Canucks.

Dva roky strávil v Rusku, přesněji v hvězdami nabitém Petrohradu. Podkolzin asi nedostával tolik prostoru, kolik by si představoval, i přes to ale ušel kus cesty a vypadá to, že je na nejlepší ligu světa připraven.

„Vypadá jako chlap, vůbec ne jako junior,“ řekl kapitán týmu Bo Horvat po jednom z prvních společných tréninků.

I to může být jednou z jeho výhod. Je odzkoušený v dospělém hokeji, a kromě toho má výborné fyzické parametry. Bez osmi centimetrů měří dva metry a váží dvaadevadesát kilogramů. Díky tomu tak bude připraven na tvrdý zámořský hokej.

„Vasilij není typický Rus. Už teď hraje americkým stylem. Je nesmírně silný a nebojí se chodit před bránu,“ všiml si Linden Vey, bývalý Podkolzinův spoluhráč z Petrohradu.

Z posledních řádků asi jde vyčíst, že nebude oslňovat takovými čísly jako jeho další ruští kolegové Kaprizov nebo Panarin, nicméně tento mírný nedostatek bude rozhodně vyrovnávat tím, jak dobrý je v obraně.

U ruských hráčů je to totiž někdy potíž. Řeč je o pečlivém vracení se do obrany či plnění obraných úkolů obecně. Podkolzin by měl být výjimkou, jeho hra dozadu totiž splňuje i přísnější měřítka.

„V Podkolzinovi získávají křídelníka plného energie, který ji ovšem uplatňuje i v hře do obrany,“ všiml si redaktor Thomas Drance. „Do NHL přichází moře dvacetiletých kluků, kteří mají ofenzivní schopnosti na to, aby rozhodovali zápasy. Nicméně je velice ojedinělé, když dojde tak mladý kluk, jenž bude mít okamžitý vliv na defenzivu týmu.“

Kromě toho zdobí Podkolzina ještě jedna věc. Umění hrát ve vypjatých zápasech. Důkazem budiž jeho bilance z posledního play off, kdy v šestnácti zápasech šestkrát skóroval a pětkrát asistoval. Vyrovnal tak svůj bodový počin ze základní části, kde ovšem odehrál o devatenáct zápasů navíc.

Vypadá to tak, že fanouškům Canucks roste další nová hvězda.

