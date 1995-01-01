Vancouver shání posilu. Volá i do Nashvillu, chce vysvobodit trápící se hvězdu

3. listopadu 10:00David Zlomek
Ve Vancouveru se skloňuje jméno Stevena Stamkose. Podle informací Rika Dhaliwala z CHEK a The Athletic se Canucks zajímali o možnost získat pětatřicetiletého útočníka Nashvillu. Dhaliwal v pořadu Donnie and Dhali uvedl, že mu bylo řečeno, že se klub na Stamkose dívá a zjišťuje jeho situaci. Dodal také, že vedení pracuje, snaží se sehnat centra a volá skoro všude.
Vancouver k tomu vede série zranění. Po Filipu Chytilovi, který znovu utrpěl otřes mozku, a Teddy Bluegerovi je pozice druhého centra znovu největší slabinou týmu. Podle informací z několika zdrojů tak Canucks v posledních dnech zjišťovali dostupnost hned několika hráčů, Stamkos však patří k těm největším jménům, o nichž se v zákulisí mluvilo.
Nashville ho podepsal v létě 2024 jako součást velké přestavby pod vedením generálního manažera Barryho Trotze. Tehdy s ním uzavřel čtyřletou smlouvu na 32 milionů dolarů s vírou, že i po odchodu z Tampy dokáže zůstat produktivní. Jenže vývoj byl jiný. Po čtyřicetigólové sezoně v dresu Lightning nasbíral v premiérovém ročníku u Predators 27 branek a 53 bodů, letos má po třinácti zápasech jen jediný gól a jednu asistenci. Většinu času tráví na křídle, teprve v posledních zápasech ho trenéři zkoušejí zpět na centru.
Jakýkoli obchod by byl složitý i finančně. Vancouver by měl velké potíže vměstnat Stamkosův osmimilionový plat. Predators by museli část mzdy převzít, jenže už využívají dva ze tří slotů pro zadržení platu. Kromě toho má Stamkos ve smlouvě plnou klauzuli o nevyměnitelnosti, takže jakýkoli přesun by musel osobně schválit.
Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měl zájem o změnu prostředí. Přesto se vzhledem k formě Predators i samotného hráče spekuluje, že by během sezony mohlo dojít alespoň k interní debatě o jeho budoucnosti. V případě Vancouveru šlo spíš o zkoumání situace než o reálnou snahu obchod uskutečnit.
Zajímavostí je, že jméno Stevena Stamkose se s Vancouverem spojovalo už v roce 2016, kdy tehdejší generální manažer Jim Benning veřejně přiznal zájem o jeho podpis. Liga ho tehdy za porušení pravidel pokutovala padesáti tisíci dolary. Tehdy šlo o elitního střelce v nejlepších letech. Dnes už je situace odlišná.
