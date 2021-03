Vancouver v problémech. Při absenci Petterssona nedohrál zápas ani Horvat

Canucks se aktuálně nenachází v nejlepší pozici. Nejenom tabulkově, ale také interně. V Severní divizi mají nejvíce odehraných zápasů, přesto na postupovou čtyřku ztrácí. Nepomáhá jim ani rozrostlá marodka, na které najdeme Ferlanda, Beaglea, Pearsona či Petterssona. Navíc poslední duel s Jets nedohrál kapitán Bo Horvat.

Za vše mohl moment na začátku třetí třetiny. Horvat si dělal místo před brankovištěm Connora Hellebuycka, odstrčil Dereka Forborta, ovšem paradoxně mu to uškodilo. Střela vlastního obránce Alexandera Edlera totiž čistě trefila jeho nohu.

Puk Horvata trefil zepředu přesně nad brusli, nejspíše do mezírky mezi bruslí a holenním chráničem. Takřka v kleče se za dopomoci protihráčů z Winnipegu Adama Lowryho a Andrewa Coppa dobelhal na střídačku.

Bo Horvat se do zápasu již nevrátil. Chybět týmu by měl v rámci dnů, do příštího utkání tak nejspíše nenastoupí. Pokud se komplikace nedostaví, proti Winnipegu ho v dalším střetnutí ale možná uvidíme.

Pro tým je velmi potřebný. V posledních devíti zápasech, kdy se klub musel vypořádat s řadou již výše zmíněných zranění, posbíral deset bodů a jako správný lodivod dovedl svůj tým k sedmi vítězstvím z devíti možných.

