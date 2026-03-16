Vancouver v troskách, ale s nadějí v brance. Demko chce být tváří nového začátku

21. dubna 12:00David Zlomek
Vancouver Canucks mají za sebou katastrofální sezonu, kterou zakončili na samotném dně NHL, ale teď se upínají k jedné z jistot, která jim zbyla. Zatímco hvězdy jako Quinn Hughes a J. T. Miller jsou pryč a Elias Pettersson se herně trápí, brankář Thatcher Demko zůstává poslední tváří kdysi zářivého jádra. Teda pokud bude zdravý.
Třicetiletý Američan se v lednu po sérii zranění podrobil zásadní operaci kyčle, která mu v posledních dvou letech ničila kariéru i tělo. „Poslední dva roky jsem hrál s nulovou vnitřní rotací v kyčli,“ přiznal Demko při loučení se sezonou. „Všechno nad i pod tím to pak odnese, záda, kolena, třísla, která se snaží dělat příliš mnoho práce. Už teď ale vidím neuvěřitelné pokroky v pohyblivosti a mobilitě.“
Cesta zpět po opakovaných zraněních však nebyla jen o fyzickém tréninku, ale především o psychické odolnosti. Demko neskrýval, jak vyčerpávající pro něj neustálé návraty na marodku byly. „Upřímně, je to brutální,“ potvrdil gólman. „Musíte si v těch situacích udržovat smysl pro pozitivitu a pořád si říkat, že tentokrát to třeba bude jiné. Budujete v sobě tuhle naději, i když se na to necítíte, a pak přijde další zklamání, znovu a znovu. Je to těžké.“
Přesto dle svých slov věří, že poslední operace byla definitivním řešením a chronické potíže konečně zmizí. Doufá, že se v červenci vrátí na led a do kempu v září naskočí v plné formě.
Navzdory tomu, že se Vancouver nachází uprostřed drsné přestavby a tým skončil dvaatřicátý, Demko odmítá spekulace o tom, že by chtěl z potápějící se lodi odejít. „Říkal jsem, že tu chci být od dne, kdy mě draftovali, bez ohledu na to, jak to vypadá,“ prohlásil rezolutně.
Motivací mu je i proměna kabiny v posledních týdnech, kterou fanoušci zvenčí nevidí. „Cítím, jak ve mně každý den roste ta vášeň a oheň. Nikdy jsem nebyl tak nadšený z toho, že tu můžu hrát a být součástí budování něčeho nového pro příští rok. Jsem hrdý na to, jak kluci v šatně převzali role lídrů. Je to pro mě inspirující a nutí mě to chtít být lepším lídrem i člověkem,“ dodal.