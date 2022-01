Vancouver válí, ale nespí na vavřínech. Rutherford naznačuje další plány

Osm výher z devíti zápasů. Taková je bilance nového kouče Canucks Bruce Boudreaua. Ihned po něm nastoupil do funkce prezidenta a dočasného generálního manažera Jim Rutherford. Tým od té chvíle šlape jako hodinky.

Přesto nemíní spoléhat na setrvačnost nebo snad usnout na vavřínech.

„Potřebujeme produktivitu taky od třetí a čtvrté útočné řady. Neříkám, že tihle kluci nepracují. My ale nemůžeme spoléhat každou noc na čtyři – pět chlapů,“ hlásí Rutherford.

Abyste mohli řešit nějaký problém, v první řadě si musíte přiznat, že ho máte. Ostřílený funkcionář vidí nejslabší místo právě zde, v „bottom six“, jak říkají v zámoří.

Vancouver zůstává pod novým vedením neporažený v základní hrací době. Jediný nezdar zaznamenal před pár dny s Los Angeles a bylo to až v nájezdech (1:2). Po dlouhé době šlo o slabší výkon, který notně vyretušoval skvělý Jaroslav Halák. Slovenský gólman měl dvakrát tolik zákroků, co jeho protějšek Jonathan Quick. Bez něj mohlo být mnohem hůř.

Za hlavní zdroj problémů považuje Rutherford slabou produktivitu některých hráčů. Řešením je přeházet, případně doplnit jednotlivé formace. „Někteří kluci by za to měli víc vzít a začít přispívat. Pokud jim to nepůjde, musíme se na to podívat. Nebude to snadné uprostřed sezóny, zvlášť když tolik týmů bojuje s covidem. Výměny budou náročné.“

Tak vidí věc muž, který je známý jako „agresivní trejdař“, tedy jako někdo, kdo se nebojí tým překopat, pakliže cítí, že to potřebuje. Určitě nebude jednat unáhleně, všechno nejdřív pečlivě probere s viceprezidentem Stanem Smylem, Henrikem a Danielem Sedinovými a Ryanem Johnsonem.

Johnson je pořád oficiálně ředitelem hráčského vývoje a generálním manažerem Abbotsford Canucks. Rutherford přidal do jeho balíku povinností managament platového stropu. Manažerský tým rozšířil rovněž asistent GM Derek Clancey.

„Máme teď pohromadě lidi, kteří jsou schopní dát odpovídající informace. Rád bych ale konečně angažoval stálého generálního manažera, dalšího asistenta a rozšířil tým analytiků, abychom měli víc úhlů pohledu na to, co se chystáme dělat. Taky bude potřeba se zaměřit na univerzity a evropské volné agenty. Angažmá schopných hráčů z těchto oblastí, i kdyby to byl kluk do čtvrté lajny nebo šestý bek, je vždycky bonusem,“ naznačuje nový šéf kanadského klubu.

