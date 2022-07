Vaněček bude muset bojovat o post jedničky, s Palátem už je v kontaktu

Ještě nedávno nemusel vůbec nic řešit. Český brankář Vítek Vaněček působil v NHL pouze ve Washingtonu Capitals a zdálo se, že by tomu tak mohlo být i nadále. Vše ale nabralo rychlou tendenci a rodák z Havlíčkova Brodu byl vytrejdován.

Dva roky v naprostém klidu, celý systém pro něj fungoval bez nějaký větších změn. Zato letos v červenci se jeho cesta otočila úplně na jinou stranu.



Představte si, že máte po náročné sezóně a chystáte se na vlastní svatbu. Z ničeho nic ale zazvoní telefon s tím, že se stěhujete do jiného týmu, v tomto případě do New Jersey Devils. I když by o to nikdo tolik nestál, tak zrovna šestadvacetiletý strážce branky to kvituje. „Jsem naprosto nadšený. Vím, že Devils mají mladé mužstvo a hrají rychlý hokej. Proti nim to vždy bývalo velmi těžké, “ vyprávěl Vaněček na úterní online konferenci.



Před podpisem smlouvy se ještě odvolával k arbitráži, aby se rozhodlo o jeho budoucím platu. Nakonec to nebylo potřeba, protože s Ďábly si plácnul na 10,2 milionu dolarů za tři roky.



V nové organizaci se bude potkávat i s forvardem Ondřejem Palátem, se kterým se prvně uvítal přes textovou zprávu.



„Moc jsem se s ním neznal, ale teď jsme docela často v kontaktu. Je to opravdu skvělý hráč. V Tampě se blýsknul několika důležitými brankami a nahrávkami, stále dělal kanadské body, “rozpovídal se bývalý reprezentant do dvaceti let o svém starším spoluhráči.



Kromě něj se bude v kabině scházet i se slovenským mazákem Tomášem Tatarem a dřív nebo později i dvojkou draftu Šimonem Nemcem.



Vítek Vaněček má za sebou v kanadsko-americké soutěži dva plné roky. Doposud odchytal 79 utkání s bilancí 41-22-10, průměrem 2,68 branek na jedno klání, úspěšností 90,8 % zákroků a šesti čistými konty. Tak uvidíme, jak si povede v dalším průběhu jeho kariéry!

