Vaněček nebo Samsonov? Washington řeší obvyklou otázku, s kým do play off

Už je to trochu evergreen. Washington sází na vyrovnanou brankářskou dvojici. Loni dostal do play off přednost Vítek Vaněček, zranění mu ovšem dovolilo odchytat jen pár minut. Branku proti Bostonu nakonec hájil Craig Anderson, sérii dochytal Ilja Samsonov.

Letos je situace analogická. Několik týdnů před koncem základní části má tandem Vaněček – Samsonov rozdělenou práci rovným dílem. Čech aktuálně odchytal 37 utkání, Rus 39. Zach Fucale dostal čtyři starty, Phoenix Copley dva.

Statistiky má o něco lepší Vaněček, poslední dobou ale dostává přednost Samsonov. Trenér Peter Laviolette nechává oba gólmany soutěžit a doufá, že pro sebe jeden z nich pozici jedničky „urve“ a ponechá si ji. Doslova použil spojení „grabs the crease and keeps it“.

Dlouho to vypadalo, že favoritem je rodák z Havlíčkova Brodu. Aktuálně má 2,58 obdržené branky na zápas (Samsonov 2,93), procento úspěšnosti 91,2 (Samsonov 89,9), Rus ale paradoxně vyhrál víc zápasů v poměru 22:18. Z posledních šesti duelů Čech čtyři prohrál. Formu měl hlavně v lednu, únoru a březnu, pak polevil.

„S Vítkem jsem se bavil, hledáme cestu, jak ho dostat zpátky do formy, kde byl,“ řekl před několika dny Laviolette. „Chytal nám velmi dobře dlouhou dobu, prakticky od nového roku. Zápasy, které dostal, pokud nebyl zraněný, zvládal velmi slušně.“

Poslední čtyři utkání Washington vyhrál, Samsonov stál v bráně třikrát, Vaněček jednou. Předtím Vaněček dvakrát padl (1:5, 1:6). Washingtonský tisk momentálně favorizuje pro play off spíš ruského gólmana. Leccos půjde vyčíst už z obsazování brankoviště koncem základní části, protože trenér určitě bude chtít jedničku pro play off dostat do tempa.

„Chci chlapa, který ostatní potáhne. Oba jsou dobří, ale chcete někoho, kdo to opravdu uchopí,“ naznačuje svá očekávání Laviolette.

Situace stála dlouho tak, že Caps mají dva rovnocenné gólmany, bez jasně určené jedničky. Tou se od ledna víceméně stal Vaněček. Po únorovém zranění se dokázal vrátit ve stejně dobré formě. Před uzávěrkou přestupů mužstvo na brankářském postu neposílilo, přestože se o této možnosti mluvilo. Generální manažer Brian McLellan tehdy utrousil, že „jedničkou si zaslouží být Vaněček“.

„Mám rád oba,“ řekl zhruba před týdnem spoluhráč Jevgenij Kuzněcov. „Jsou mladí, někdy trochu bezstarostní. Na druhou stranu, ať chytá kdokoli, cítíme se sebevědomí. Věříme jim, chyby děláme někdy všichni. Je to o tom, jak je podpoříme, když tu chybu udělají.“

