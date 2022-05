Vaněček vyloupil Floridu. Skvělá práce, chválil Kuzněcov

Jako den a noc. Tak by se daly popsat výkony dvou českých gólmanů, kteří zasáhli do dnešních zápasů play off. Zatímco David Rittich se z branky pakoval ještě v první třetině, Vítek Vaněček přispěl výraznou měrou k vyloupení Floridy. Jeho Capitals se i díky němu ujali vedení v sérii.

V posledních letech obvyklá otázka před vyřazovacími boji: kdo je teda jednička? Trenér Washingtonu Peter Laviolette o tom oba gólmany obeznámil až v letadle během cesty na Floridu. Nelehký úkol, tedy udržet na uzdě vynikající ofenzivu Panthers, čekal Vaněčka.

A povedlo se! Vaněček sice dvakrát inkasoval, i tak ale předvedl výborný výkon a je jasné, že i do dalšího zápasu nastoupí od začátku.

„Trenér mi řekl, že za sebou mám dobrou sezonu. Chtěl, abych v brance začal já a abych byl lepší než Bobrovskij,“ popisoval konverzaci s koučem Vaněček.

Nakonec z toho bylo třicet zákroků. Kromě nich ale také jisté vystupování a ani stopy po tom, že šlo teprve o gólmanovo druhé utkání v play off NHL.

„Byl vážně dobrý,“ chválil Vaněčka Laviolette. „Byly tam věci, které jsme mohli udělat líp, abychom mu ještě víc pomohli, ale co se jeho týče, odchytal dobrý zápas.“

Vstoupit do play off tou správnou nohou, to je velice důležitá věc. Ne, že by bylo cokoliv rozhodnuto, avšak pozitivní start je velkou vzpruhou, zvlášť, když zkušenosti s vyřazovacími boji teprve sbíráte.

Navíc takový výkon hned povzbudí celý tým, který rázem ví, že má za zády gólmana, jenž se nerozklepe ani v takovém zápase, navíc na ledě nejlepšího celku základní části.

„Odvedl skvělou práci,“ dodal útočník Kuzněcov. „Když se něco soupeři něco naskytlo, vychytal to. Druhý gól jde za mnou, Girouxe jsem nepohlídal. On ale předvedl top výkon.“

Usnout na vavřínech, to by pro Vaněčka byla škoda. Vychytal si pozici jedničky, kterou bude hájit i v dalším zápase, jenž se odehraje v noci na pátek.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

