Vaření z vody? Za oceánem běží spekulace o přesunu Petterssona za Bedardem

V nedávné epizodě pořadu Spittin' Chiclets Matt Murley, někdejší hráč Pittsburghu, rozvířil fámu, která vzbudila zájem nejen fanoušků Chicaga Blackhawks a Vancouveru Canucks, ale také všech hokejových nadšenců.

Murley naznačil probíhající hovory o možném odchodu hvězdného útočníka Eliase Petterssona z Canucks do Blackhawks. Vychází z toho, že by si Švéd rád zahrál s Connorem Bedardem. Tato spekulace pochopitelně vzbudila velkou pozornost.

Zatímco řada analytiků a fanoušků tuto fámu téměř okamžitě zavrhla a považovala ji za velmi nepravděpodobnou, Elliotte Friedman, jeden z nejznámějších a nejlépe informovaných novinářů, se k této spekulaci nevyjádřil odmítavě.

Do diskuse přidal svůj pohled a uznal, že Murley je důvěryhodný zdroj, který získává informace od svých kontaktů.

Friedman sice považuje fámu za předčasnou, ale zdůrazňuje, že klíč k ukončení spekulací má Pettersson. Podle Friedmana se zdá, že Canucks jsou připraveni nabídnout Petterssonovi obří smlouvu. Jen čekají, až bude vše připraveno. Spekulace o tom, že Pettersson přemýšlí o odchodu z týmu v době, kdy vyhrává a je na čele Pacifické divize, nedávají příliš smysl. Nicméně podle toho, jaké informace byly sděleny Murleymu, Friedman naznačuje, že se pozice mohly změnit.

Jak bylo řečeno, sám útočník se může rozhodnout, zda jednání zahájí, nebo případné rozhovory odloží až na konec sezony. Pak by se nabízel jeden scénář…

„Možná mu Chicago předloží nabídkovou listinu,“ přemýšlel nahlas Friedman. A dodal: „Další věc, kterou řeknu o Mattu Murleym, je, že poslouchám, co říká. Není to hlupák. Věci, co říká, reálně slyší. Občas zaslechnu, co řekne. A má informace, ti podstatní lidé s ním mluví.“

Nabízí se také paralela Williama Nylandera v Torontu Maple Leafs, kde Nylander neustále tvrdí, že chce zůstat, ale ne všichni si myslí, že se tak opravdu stane.

Čas ukáže.

Share on Google+