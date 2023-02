Varianta přestupu Patricka Kanea k Rangers není mrtvá. Možná už je i dohodnutá

Když získali Vladimira Tarasenka, Patrik Kane se s možností přestupu na Manhattan v podstatě rozloučil. V rozhovoru s TSN naznačil, že krom Toronta a Rangers není nakloněn zrušení no-movement klauzule. A věci se daly znovu do pohybu. Managament Jezdců zavětřil a údajně dělá, co může, aby zkušeného veterána získal.

Tahle varianta podle listu New York Post a dalších lokálních zdrojů rozhodně není mrtvá. Okrajové zámořské weby už ji dokonce zmiňují jako „dohodnutou“. Spekulace znovu ožily, když byli Jezdci Vitalij Kravcov a Jake Leschyshyn ponecháni před utkáním s Detroitem mimo sestavu kvůli „roster management reasons“. Tedy „důvody práce se sestavou“.

Samozřejmě, že sestava bude potřebovat úpravy, pokud se do ní má Kane se svým obřím platem vejít. Letos mu dojíždí smlouva se stropovou zátěží 10,5 mil. dolarů. Půlku si může nechat původní klub. Pokud pomůže někdo třetí, budou Rangers potřebovat uvolnit 2,625 mil.

Ze sezóny už nezbývá tolik, počítat se bude poměrná část. Po přepočtení by to bylo 709 tisíc dolarů prostoru. S tím, co mají, a výměnou Kravcova a Leschyshyna do Chicaga, dají dohromady 632 tisíc. Bude tedy nutné uvolnit dalšího hráče. NY Post zmiňuje, jen tak od boku, Bena Harpura. Jinde padají jména dalších prospektů. Osekávat mančaft před play off o tolik lidí se ale nemusí vyplatit.

Další možností je letošní praxe - výpomoc třetího klubu. Torontu a Bostonu takto vypomohla Minnesota, která jako přestupní stanice převzala část stropové zátěže Ryana O’Reillyho a Dmitrije Orlova. Za oba dostala zaplaceno volbami v draftu.

Pak je tu varianta hrát vabank a počkat až do posledního dne, uzávěrka přestupů bude 3. března. Kaneova přepočítaná část stropové zátěže (do konce sezóny) by se tak smrskla na 595 tisíc dolarů. Pokud Rangers udají Kravcova a Leschyshyna, nemuseli by pouštět dalšího hráče.

Rangers s určitostí nemine i další kompenzace, mluví se obětování první volby v draftu 2024 nebo 2025. Čtyřiatřicetiletý Kane je aktuálně ve formě. Ve čtyřech posledních zápasech bodoval desetkrát. Budou to nervy, ale naděje na zisk trojnásobného vítěze Stanley Cupu v New Yorku žije.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+