Vasilevskij útočí na Vezinu. Může se zařadit po bok Haška či Roye

30. dubna 12:30

David Zlomek

NHL oznámila trojici finalistů na prestižní Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře sezony a jména nikoho nepřekvapila: o trofej se poperou Andrei Vasilevskij z Tampy Bay, Ilja Sorokin z New York Islanders a Jeremy Swayman z Bostonu.

Největším favoritem je „Big Cat“ z Tampy, který letos ovládl ligu s 39 výhrami. Pokud Vasilevskij cenu získá, vstoupí do exkluzivního klubu. Stal by se teprve pátým gólmanem od změny kritérií v roce 1982, který má na kontě více než jeden Stanley Cup a zároveň více než jednu Vezina Trophy. Společnost by mu dělali jen takoví velikáni jako Dominik Hašek, Patrick Roy, Martin Brodeur a Sergej Bobrovskij.

Sorokin si nominaci vysloužil neuvěřitelnou prací za děravou obranou Islanders. I když se tým do play-off neprotlačil, Sorokin dělal zázraky, se sedmi čistými konty ovládl NHL a s úspěšností 86,4 % proti největším gólovým šancím soupeřů (high-danger shots) byl v lize naprosto bezkonkurenční. Pro třicetiletého Rusa je to druhá finálová účast v kariéře poté, co v roce 2023 skončil druhý za Linusem Ullmarkem.

Třetím do party je Jeremy Swayman, pro kterého je nominace sladkým zadostiučiněním po minulé nevyrovnané sezoně. Rodák z Aljašky se vrátil ve velkém stylu a s hodnotou 26,5 chycených gólů nad očekávání (GSAx) obsadil třetí místo v celé lize. Swayman byl hlavním důvodem, proč se Boston po roční pauze vrátil do vyřazovacích bojů v plné síle. Přestože je ve finálové trojici poprvé, jeho statistiky a klid, který dodává obraně Bruins, z něj dělají velmi vážného kandidáta.

O vítězi se rozhodne během slavnostního udílení cen NHL po konci ročníku.

Aktuálně z nhl.cz

Tohle před Pastou Medvěd nesvedl! Co říkal na prostředníčky a v čem se blíží Krejčímu?

30. dubna 16:00

Seděl sám a mluvit nechtěl. Crosby a jeho Penguins kousají velké zklamání

30. dubna 14:30

Česká zeď ve Philly! Vladař 42 zákroky vygumoval Tučňáky a poslal Flyers dál

30. dubna 10:30

Tři, čtyř, pět mega plus? David Pastrňák je hráč, který se vyplatí

30. dubna 8:30

nhl.cz doporučuje

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

RETRO: Od šíleného hazardu ke střeleckým rekordům

27. března 16:30

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

