Vasilevskij vychytal Floridu, nejlepší tým základní části končí! Avs mají 3 mečboly

Brankář Vasilevskij je snad z jiného světa. Dnes naprosto exceloval a nedal soupeřům absolutně žádnou šanci skórovat. A že měla Florida možností hodně. 49 úspěšných zákroků vedlo k čistému kontu a také konci Floridy v letošním play-off. Kadri si v zápase se St. Louis připsal hattrick a pomohl Lavinám k vítězství 6:3. Colorado má tři zápasy na to, aby sérii ukončilo.

TAMPA BAY LIGHTNING - FLORIDA PANTHERS

2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

STAV SÉRIE: 4:0

Tampa vyřadila Floridu

Tampa Bay vedla 3:0 na zápasy a Florida byla mírně nalomená. Do zápasu však Panteři vlétli v nesmírném tempu. Svého soupeře v první periodě přestříleli vysoko 18:3, ale Vasilevskij za svá záda nepustil ani jeden pokus. A tak tomu bylo až do konce zápasu. Ruský brankář vykryl neuvěřitelných 49 střel soupeře a zařídil, že Tampa Bay vyřadila nejlepší tým základní části! Rozhodující gól vstřelil ve 47. minutě Maroon.

Ondřej Palát v 60. minutě trefil prázdnou branku a přidal poslední hřebíček do rakve Floridy. Český forvard tak má v play-off solidní bilanci 4 gólů a 4 asistencí.

Branky a nahrávky

47. Maroon (Bogosian), 60. Palát (Cirelli)

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 49 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 49 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Sergej Bobrovskij (FLA) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 58:49



Československá stopa v utkání

Jan Rutta (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 7:27

Ondřej Palát (TBL) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:06

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:55



Tři hvězdy utkání

1. Andrej Vasilevskij (TBL) 49 zákroků

2. Patrick Maroon (TBL) 1+0

3. Sergej Bobrovskij (FLA) 24 zákroků

ST. LOUIS BLUES - COLORADO AVALANCHE

3:6 (1:0, 2:4, 0:2)

STAV SÉRIE: 1:3

Tři mečboly pro Colorado

Colorado šlo do čtvrtého duelu s vedením 2:1 na zápasy. A dle předvedeného výkonu v první periodě chtělo přidat další korálek. Přestřílelo svého soupeře vysoko 15:3, ale jediný gól vstřelil domácí Perron. Colorado předvedlo fantastický vstup do druhé třetiny, když v necelých osmi minutách nasázelo hned 4 góly! A toto vedení už do konce zápasu nespustilo, i když se hráči St. Louis dostali ke kontaktnímu gólu. Doma budou moct Laviny celou sérii ukončit.

Branky a nahrávky

6. Perron (Bučněvič), 38. Perron (Perunovich, Schenn), 40. Bučněvič (Kyrou, Saad) – 23. Johnson (Newhook, Byram), 25. Kadri (Ničuškin), 25. Toews, 28. Kadri (Byram, Makar), 50. Kadri (Ničuškin), 60. Rantanen (Kadri)

Statistické okénko

Střely na bránu: 20 – 37 | Přesilová hra: 2/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (STL) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 56:32

Darcy Kuemper (COL) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.



Tři hvězdy utkání

Nazem Kadri (COL) 3+1

David Perron (STL) 2+0

Pavel Bučněvič (STL) 1+1

