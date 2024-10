Vážná zranění zvedla vlnu kritiky vůči přípravným zápasům. Potřebujeme je, oponuje Kopitar

Řada dlouhodobých či krátkodobých zranění, některá z nich se týkají i hvězdných hráčů, a to při pouhých přípravných zápasech. V zámoří se kvůli tomu zvedá vlna kritiky právě vůči přípravným utkáním a vyvstává otázka, jestli jsou během tréninkových kempů opravdu důležité? Anže Kopitar z Los Angeles má jednoznačnou odpověď - Ano, jsou.

Obránce Kings Drew Doughty má frakturu kotníku, bude po operaci chybět několik měsíců. Montreal přišel během jednoho zápasu o dva hráče, Patrik Laine vynechá kvůli zranění kolene až čtvrt roku, talentovaný David Reinbacher dokonce až půl roku, protože musel na operaci.

Mezi ty, kteří se před začátkem základní části zranili v přípravných zápasech, patří také Artěmij Panarin, Tim Stutzle, Brady Tkachuk, Macklin Celebrini či John Tavares, u nichž se naštěstí nejedná o nic vážnějšího. Vypsat však všechny, kteří mají z přípravy zdravotní obtíže, by zabralo spoustu času.

Pravdou je, že v letošní přípravě se týmy prezentují opravdu vysokým nasazením. To s sebou bohužel přináší i tvrdé zákroky, které končí menšími či většími zraněními. Některé fauly se pak dají hodnotit jako špinavé, likvidační a zcela zbytečné.

Dobře to určitě není, jde přece pouze o přípravu. Začaly se tak ozývat názory, jestli není příprava zbytečně dlouhá či zda by neměly být hlavní opory šetřeny až pro základní část.

V současnosti hrají všechny organizace během přípravy šest až osm zápasů. Liga zvažuje snížení těchto zápasů na čtyři a naopak prodloužení základní části o dvě utkání. To s sebou ale přináší především méně šancí pro hráče, kteří si chtějí vysloužit místo na soupiskách. Hvězdy totiž nehodlají přípravu pouze prosedět na tribuně, pokud bychom vycházeli z vyjádření Anžeho Kopitara, pro něhož jsou přípravné zápasy velmi důležité. Tak jako v jiných sportech kvůli rozehrání.

„Osobně bych určitě chtěl hrát přípravné zápasy,“ řekl Kopitar ve středu podle Zacha Dooleyho z Kings Insider. „Není možné, abych neodehrál žádný zápas a naskočil do úvodu sezony. Jde i o nastavení mysli a získání tempa, které se získá právě v přípravě.“

Kritiku směrem k přípravným zápasům plných zranění sám příliš nechápe. „V minulosti byly sezony bez předsezónních zranění a vůbec jsme o takových věcech nemluvili,“ pokračoval Kopitar. „Byla to prostě velká, velká smůla. Pro náš tým také. V Drewovi (Doughtym) jsme samozřejmě ztratili důležitou součást týmu, ale musíme se dívat dopředu. Budou tu kluci, kteří se budou muset zvednout.“

S Kopitarem souhlasí i trenér Kings Jim Hiller, podle něhož získání tempa v přípravě pomáhá i v tom, aby nedocházelo ke zraněním na začátku sezony.

„Kdyby Kopi neměl hrát zápas po dobu jednoho měsíce a pak měl naskočit rovnou do zápasu NHL, mohli bychom ho vystavit většímu nebezpečí. Vaše tělo se musí dostat zpět do tempa a na vyšší úroveň,“ poznamenal Hiller. „S případnými zraněními se nedá nic moc dělat, i když je to trochu nešťastné. Letos se jich opravdu nahromadilo hodně, takže chápu, proč je to téma,“ dodal.

