Vážně? Marner do obrany? V Torontu už to zkouší

V NHL byste moc lepších útočníků nenašli. Mitch Marner patří k nejproduktivnějším a nejšikovnějším hráčům ligy, nicméně vypadá to, že v Torontu s ním mají trochu jiné plány. Na tréninkovém kempu totiž občas trénuje na pozici obránce!

A není to z personální nouze. Vše nasvědčuje tomu, že jde o cílený a jasný plán, který by měl jednoho z nejlepších ligových nahrávačů posunout do obrany.

„Během kempu několikrát trénoval s obránci, spolu jsme o tom mluvili už od doby, co jsme se tu sešli,“ potvrdil kouč Keefe.

Svůj um předváděl tradičně v lajně s Michaelem Buntingem a hvězdou Austonem Matthewsem, nezřídka kdy se však objevil i vedle Morgana Riellyho.

„Jsem otevřený všemu, co si trenér myslí,“ řekl k situaci samotný Marner. „Nejsem proti ničemu. V momentě, kdy mi jeho nápad přednesl, jsem byl pro. Hned se mi zalíbil.“

Plán je očividný. Pokud se Marner v obraně objeví, nepůjde o nic pravidelného, ale spíše o reakci na vývoj zápasu. Mít na ledě čtyři útočníky místo tří v rovnovážném počtu hráčů na ledě se možná jeví jako příliš odvážné, nicméně situace si to někdy žádá, což Keefe dobře ví.

„V zápasech se naskytnou příležitosti, při kterých bude vhodné ho do obrany poslat. Například když budeme potřebovat nutně vstřelit gól. V tom momentě bychom mu dali šanci,“ vysvětloval Keefe. „V přípravě se na to dál budeme soustředit a uvidíme, jak toho nakonec využijeme."

Kdo ví, možná se Marner do obrany přesune natrvalo. Ostatně, v NHL by to nebylo nic zvláštního. Vynikal v tom například Sergej Fedorov či v posledních letech Brent Burns. Problémem by mohl být Marnerův menší vzrůst, ale svou šikovností i hokejovou inteligencí by i tento nedostatek jistě dohnal.

Co myslíte vy?

Share on Google+