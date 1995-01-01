Ve 37 letech tohle nedokáže nikdo! Zámořské chvály na Toewse přibývají

25. října 12:00David Zlomek
Kanadský novinář Michael Amato ve své analýze pro Sportsnet píše o jednom z nejpozoruhodnějších návratů posledních let v NHL. Podle něj byl podpis Jonathana Toewse s Winnipeg Jets riskantním krokem pro obě strany, u kterého nikdo netušil, jak dopadne. „Toews se snažil oživit kariéru po dvou letech mimo hru, zatímco Jets vůbec nevěděli, co dostanou,“ poznamenává Amato. „V sedmatřiceti letech a při tempu dnešní NHL hrozilo, že ho hra prostě mine.“ Jenže...
Z původní pojistky do čtvrté lajny se však stal jeden z nejdůležitějších hráčů týmu. Winnipeg přitom stále postrádá kapitána Adama Lowryho, který se zotavuje po operaci kyčle. Bez Toewse by tým zůstal extrémně zranitelný uprostřed sestavy. Teď ale bývalý lídr Chicaga hraje na druhém centru za Markem Scheifelem, sbírá přes 17 minut za večer a připsal si čtyři body v sedmi zápasech.
„Toews hraje mnohem větší roli, než kdokoliv čekal. A Jets tohle zoufale potřebují,“ zdůrazňuje Amato. Winnipeg s ním rozjel pětizápasovou vítěznou šňůru, než ji ukončil Seattle. Klub ho navíc čím dál víc využívá i v obranných situacích, více než polovinu střídání začíná ve vlastním pásmu, což, pokud by tempo vydrželo, by podle Amata bylo nejvíc v celé Toewsově kariéře.
Zkušený centr znovu ukazuje, proč byl kdysi považován za jednoho z nejlepších hráčů na vhazování. V této sezoně má úspěšnost přes 63 procent, což by byl osobní rekord. „To je oblast, kde může Winnipegu okamžitě pomoci,“ upozorňuje Amato. Loni totiž Jets končili až na 21. místě v lize ve vhazování.
Autor také připomíná, že Toewsův vliv přesahuje čistě statistiky. Winnipeg se snaží přežít bez několika klíčových jmen, a právě Toews pomáhá díry v sestavě zacelit. „Dodává týmu stabilitu, zkušenost a zároveň nečekaný ofenzivní přínos,“ píše Amato.
Podle něj však bude klíčové, jestli veterán vydrží náročné tempo celé sezony. „Je možné, že v určité chvíli narazí na zeď. Ale zatím si nelze představit, že by jeho návrat mohl probíhat lépe, pro něj i pro celý tým,“ uzavírá novinář.
